Orpagu pon en marcha un protocolo sanitario para garantir cero contagios nos seus barcos

A Organización de Palangreiros Guardeses realizará ás tripulacións as probas necesarias co obxectivo de evitar que volva darse un contaxio en altamar.

A actividade pesqueira é esencial, o que conleva unha responsabilidade social. E a saúde dos profesionais do mar non o é menos, o que conleva unha obrigación moral e persoal. Con tan delicado material traballan asociacións como a Organización de Palangreiros da Guarda ( Orpagu), que combina co máximo de prudencia no medio da pandemia a dobre necesidade de seguir pescando e de coidar ao 100% aos pescadores. Por iso é polo que elaborase un estrito protocolo sanitario de actuación que xa se está poñendo en marcha.

Un positivo por COVID-19 en altamar xera moitísimos máis problemas que en terra. Dadas as especiais condicións de vida e traballo dentro dunha embarcación, a nivel de espazo e, consecuentemente, de proximidade social, as probabilidades de contaxio multiplícanse ao resultar practicamente imposible garantir o illamento do paciente ata a súa evacuación. Ademais, as tripulacións, por esas mesmas dimensións do barco, están formadas polo persoal estritamente necesario para garantir a navegación e a actividade pesqueira, polo que unha baixa trastorna toda a formulación de traballo.

Conscientes desta problemática, e moito máis tras vivir o positivo xa coñecido no “ Ribel Terceiro”, a Organización de Palangreiros Guardeses fixouse como obrigación achar a maneira de garantir a saúde de todas as súas tripulacións, valorando todas as posibilidades que os especialistas epidemiólogos están a barallar. A premisa é asegurar antes do embarque que ningún membro da tripulación é portador do virus.

Para ese efecto, os dirixentes de Orpagu puxéronse en contacto cun centro médico especializado, que aconsellou realizar dúas probas, que se poderían alternar segundo o criterio dos facultativos:

– RT- PCR: Permite confirmar ou descartar a infección por SARS COV 2, xa que detecta o material xenético do virus. A súa positividade non implica ter síntomas e é eficaz para etiquetar como caso de COVID-19 aos pacientes asintomáticos que non fosen diagnosticados por outros métodos máis sinxelos e rápidos.

-Test serológico: Detecta a posible presenza de anticorpos IgG e IgM fronte ao SARS- CoV.2. Axuda a coñecer as persoas que estiveron en contacto co virus, habendo desenvolvido ou non síntomas, e pode diferenciar entre a fase temperá e tardía da infección.

Tras a realización das probas, os tripulantes permanecerán nunha corentena controlada ata a súa embarque. Con isto, a frota de Orpagu garantiríase unha marea sen problemas médicos derivados do coronavirus. Este protocolo poñerase en marcha para os 120 tripulantes que deben saír ao mar nas próximas semanas.

Desde a organización continúan traballando para preservar a saúde dos seus traballadores e garantir, así mesmo, a chegada de peixe aos consumidores, para que estes poidan seguir gozando de proteína mariña, tan importante para unha alimentación equilibrada.

“Temos que facer todo o posible para garantir a súa seguridade”

O presidente de Orpagu e armador de palangre, Joaquín Cadilla, recoñece que a fiabilidade ao 100% das medidas que están a adoptar desde a organización é difícil de garantir, “pero temos que facer todo o que estea na nosa man, para que a xente salga ao mar tranquila”. Cadilla recoñece que nestes días o sector está a enfrontarse a numerosos problemas -baixada de prezos, caída das vendas, problemas para a almacenaxe do produto- e quere evitar na medida do posible que o medo ao contaxio sexa un problema engadido á hora de traballar no mar.

En breve sairán do porto de Vigo varios barcos da organización para dirixirse a augas internacionais do Atlántico Norte, ata a liña do ecuador. O resto da frota de Orpagu realizará en próximas datas os preceptivos cambios de tripulantes, enviando ás substitucións a países de Sudáfrica ou Sudamérica, a condición de que poidan garantirse estas viaxes. En total uns 120 tripulantes sairán eses días ao mar.