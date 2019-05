Mosteiro de São João d’Arga en Caminha, acolle comemoración do Dia Internacional da Biodiversidade

O Día Internacional da Biodiversidade, que se celebra o próximo día 22 de maio, vai ser conmemorado no corazón da Serra D’ Arga, cunha sesión subordinada ao tema “Conservación, Protección e Promoción do Patrimonio Natural e Cultural”. O Mosteiro de S. João D’ Arga vai acoller esta iniciativa, que decorre no ámbito do proxecto “Da Serra d’ Arga á Foz do Ancora”, e ten inicio marcado para as 14h00.

A primeira intervención será do presidente da Câmara de Caminha. Para Miguel Alves, a Serra D’ Arga é “unha prioridade”, como o comproban os constantes esforzos de investimento, protección e valorización da biodiversidade. A circunstancia de que esta sesión poda decorrer no Mosteiro de S. João D? Arga é diso mesmo exemplo, unha vez que o edificio foi albo dun importante investimento, que superou o medio millón de euros. En agosto de 2015, o Mosteiro presentábase totalmente recuperado, tras traballos de conservación e de beneficiação na capela, nos albergues, nos espazos exteriores, nos sanitarios públicos, no edificio de apoio ao Santuario e, aínda, co melloramento e execución dalgunhas infraestruturas.

O proxecto intermunicipal “Da Serra d’ Arga á Foz do Ancora” será presentado axiña polo tenente de alcalde de Caminha, Guilherme Lagido Domingos. O ámbito territorial deste proxecto, cuxa primeira fase xa pode ser coñecida a través do sitio na internet @www.serradarga.pt, incide sobre o territorio clasificado como Sitio de importancia Comunitaria da Rede Natura 2000 “ Serra de Arga”, que inclúe parte do Vale do Río #Ancora e o macizo serrano propiamente dito e corresponde a unha área con 4.493 hectáreas.

Recórdese que está en causa unha operación conxunta, envolvendo os municipios de Caminha, Viana do Castelo e Ponte de Lima, que visa fundamentar a súa proposta de clasificación deste territorio como Área de Paisaxe Protexida de ámbito rexional, reforzando o seu carácter único mentres activo territorial e produto turístico emerxente.

A candidatura agora en execución – “Da Serra d’ Arga á Foz do Ancora” – é máis un importante paso, permitindo atualizar os coñecementos sobre o territorio nas súas distintas variedades (paisaxe, flora, fauna, geologia, patrimonio cultural e imaterial, servizos dos ecosistemas, dinámica turística e socio economía); promover turisticamente (turismo de natureza) o territorio e divulgar os seus valores naturais, culturais e paisaxísticos; promover a interpretación dos sendeiro existentes, divulgando os valores florísticos, faunísticos, xeolóxicos, paisaxísticos e imateriais; utilizar as tecnoloxías de información para aumentar a visibilidade do espazo e da Rexión Norte e do seu patrimonio natural xunto dos visitantes e nos mercados nacionais e internacionais.

Durante a tarde do día 22 de maio intervirán varios especialistas e serán aínda abordados os temas globais: Paisaxe e Cultura da Serra D’ Arga e Biodiversidade, Geodiversidade e Servizos de Ecosistemas. A sesión é aberta, mediante inscrición, que é gratuíta e obrigatoria, podendo ser efectuada até ao día 17 deste mes, a través do enderezo @ambiente@cm-caminha.pt

O MOSTEIRO

O Mosteiro de S. João de Arga está implantado no cume da Serra d’ Arga (lugar de Arga de Baixo, Camiña) dispondo dunha ampla visibilidade sobre o río Miño. Aínda que sexa descoñecida a data da súa fundación, as súas caraterísticas apuntan para os finais do século XIII.

Esta construción de arquitetura românica insérese no grupo das pequenas igrexas rurais, de nave única e curta, con capela- mor de planta quadrangular e panos murários moi robustos.

A capela foi albo de varias reformas ao longo dos séculos. En 2015, o Santuario de S. João d’ Arga foi albo dunha obra que englobou traballos de conservación e de valorización na igrexa, nos albergues/cuarteis, nos espazos exteriores, nos sanitarios públicos, no edificio de apoio ao Santuario e, aínda, o melhoramento e execución dalgunhas infraestruturas.