A campaña do proxecto DepoMar recalou en Baiona

A campaña informativa do proxecto DepoMar da Deputación de Pontevedra recalou no concello de Baiona

Esta iniciativa, que a Deputación de Pontevedra puxo en marcha con financiamento europeo xunto á Fundación Biodiversidad, ten como obxectivo fundamental fomentar a protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas mariños en espazos da Rede Natura 2000 da provincia a través da participación activa e directa das mulleres mariscadoras.

A deputada provincial Iria Lamas participou xunto ao alcalde, Carlos Gómez, nesta xornada da campaña, cuxo punto de encontro foi o Paseo de Ribeira, no que se instalou a carpa informativa e distribuíuse material divulgativo do proxecto e dous códigos QR: un co audiovisual do proxecto, protagonizado por mulleres do sector do mar e que ten como obxectivo difundir a importancia do traballo da muller mariscadora na conservación dos recursos mariños, que tamén está a difundirse nas redes sociais da Deputación, e outro co código de boas prácticas elaborado no marco desta iniciativa.

Tralo seu paso polos concellos de Vigo, A Guarda, Cangas e Baiona, a campaña continuará ata o 27 de agosto nos concellos de Redondela, O Grove, Cambados e Poio.