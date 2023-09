Zona Franca Vigo acolle a convención do proxecto BBTwins, unha plataforma de xemelgo dixital pioneira para a cadea de valor agroalimentaria en Europa

O Consorcio da Zona Franca de Vigo acolleu durante os días 12 e 13 de setembro a un proxecto europeo de referencia na dixitalización da cadea de valor agroalimentaria e a eficiencia dos recursos naturais e produtivos.

Baixo o nome BBTwins, un conglomerado internacional con representantes de 7 países europeos desenvolveu unha innovadora plataforma de xemelgo dixital que aplica tecnoloxía de vangarda ao proceso completo do sector, desde a orixe ata o consumidor final.

Trátase dunha solución pioneira, con protagonismo empresarial e talento vigués, que marca un antes e un despois nun sector económico estratéxico. Este proxecto, que aplica tecnoloxía innovadora para crear unha réplica dixital en tempo real dos procesos físicos da industria agroalimentaria optimizando recursos e posibilitando mellores resultados, pode ser un modelo replicable noutros sectores e cadeas de produción, de aí a súa importancia a futuro.

As instalacións do Consorcio da Zona Franca de Vigo foron escenario da cuarta convención semestral de avaliación de seguimento do proxecto, tras visitar inicialmente Finlandia, España (Logroño) e Grecia. A vocal substituta do delegado especial do Estado no Consorcio, Ana Mª Mejías Sacaluga, coñeceu de primeira man a avaliación e detalles do proxecto agora que se atopa no seu ecuador de 2 anos e trasladar aos responsables do proxecto as potencialidades e oportunidades de negocio que brinda Vigo, o Consorcio e a súa área de influencia.

A esta reunión de seguimento do vixésimo oitavo do proxecto acudiron 35 investigadores e científicos, dos 7 países europeos inmersos no proxecto. A axenda da convención compóñena distintas xornadas técnicas, grupos de análises e debate, reunións bilaterais e o traballo no plan de explotación do programa para os próximos meses.