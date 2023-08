Xisco Feijoó cabeza de cartel no Son do Pazo 2023

O Festival Intercéltico ‘O Son do Pazo’ é unha cita estival, que naceu en 2015 coa intención de consolidarse e converterse nun referente da música galega tanto en Mos como na área Metropoilitana e en toda a zona sur de Galicia e Norte de Portugal.

Os días 2 e 3 de setembro, nun escenario único e cheo de historia como a contorna exterior do Pazo de Mos, terá lugar a VIII edición, cun programa musical atractivo coa presenza de grandes grupos do mundo folk como Xisco Feijoó como cabeza de cartel e acompañado por grandes artistas como Mondra, De Ninghures, O fiadeiro, Airiños do Castelo…

O evento, que está organizado polo Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia de Mos en colaboración coa Xunta de Galicia,a Deputación de Pontevedra, o Concello de Mos e a Fundación Pazo de Mos, presentábase oficialmente nun acto presidido conxuntamente pola alcaldesa, Nidia Arévalo, o director Xeral de Política Lingüística Valentín García, a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Marta Fernandez Tápias, o presidente do Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia, Ramón Alfaro, e unha representación da Fundación Pazo de Mos. A alcaldesa Nidia Arévalo, expresou o seu “agradecemento” a todos os que fan posible co seu traballo e colaboración este Festival contribuindo así ao seu éxito. Valentín García, eloxiou o evento como espazo “necesario” de difusión da música e a cultura galegas.

Pola súa banda Fernández-Tapias destacou que “en 8 anos esta cita consolidouse como unha das maiores e máis importantes da música tradicional” e felicitou á organización por ser un exemplo “do importante que é manter vivas as tradicións e de como desde o ámbito local se pode ofrecer unha programación diversa e de calidade”. Fernández-Tapias garantiu que a Deputación de Pontevedra “vai estar ao carón de quen apostades polo impulso e a promoción da cultura, porque para este goberno a dinamización cultural será un dos principais eixes de traballo e é, ademais, unha aposta miña persoal”.

O Son do Pazo é un festival con gran variedade de estilos e riqueza da música galega e de raíz. Durante os dous días do festival poderase gozar tamén da gastronomía, o sábado con porco ao espeto, e o domingo con sesión vermut e pulpeira. Non faltará a presenza do baile tradicional, cunha actuación o sábado da mán do grupo O Fiadeiro, e un Obradoiro de baile impartido por Adrao o domingo. A entrada un ano máis será gratuíta e poderase gozar dos seguintes artistas e expectáculos:

Sábado: TREBOEIROS DA MUIMENTA DE SOBRADA – O FIADEIRO – AIRIÑOS DO CASTELO – ELIZABHET DAVIDSON – BLYTHE & DANIEL QUAYLE – DE NINGHURES – XISCO FEIJOÓ E MONDRA

Domingo: BRAIS DAS HORTAS – TANTO NOS TEN – ADRAO