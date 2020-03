A Deputación de Pontevedra levantou onte no vestíbulo do Pazo Provincial “un muro de paraugas para a defensa da igualdade”

Deste xeito, unha parede simbólica de arredor de 200 paraugas, que teñen escritas preto de 100 palabras de empoderamento das mulleres, conforman a espectacular acción artística coa que a institución provincial conmemorou a celebración do 8M. Como sinalou a presidenta Carmela Silva, esta acción constitúe un “berro con palabras pola igualdade” e a obra, que leva por título “A Fortaleza da razón” e está acompañada dunha alfombra floral realizada con camelias pola Asociación Cultural Alfombras de Bueu, ficará desde hoxe e ata o vindeiro 31 de marzo no Pazo Provincial.

Despois de colgar da balconada da Deputación unha lona co lema escollido este ano para conmemorar o 8M, “Por nós, por todas”, a presidenta, arroupada por deputadas e deputados provinciais, concelleiros de Pontevedra e representantes de diversos colectivos de mulleres, amosou esta sorprendente e espectacular acción artística.

Silva referiuse á importancia das palabras como eixo desta obra e da loita pola igualdade “porque si, as palabras cambian o mundo”. “As palabras teñen un enorme poder porque son as que constrúen o pensamento _afirmou_. Por iso nós cremos tanto na palabra e tamén no feminismo, que sempre loitou con palabras. Non hai ningún só xesto feminista que teña que ver coa violencia, pero si con unha revolución potentísima, que é cambiar o mundo para que todas e todos poidamos ser iguais e ter os mesmos dereitos”.

Carmela Silva fixo referencia a algunhas das palabras escritas nos paraugas e recordou así mesmo unha frase de Aldous Huxley que citaba que “as palabras son máxicas pola forma na que inflúen na mente de quen as usa”. “E nós sinalou queremos palabras que empoderen ás mulleres: libre, dereito, abolicionista, guerreira, científica, investigadora, forte, aguerrida, empoderada… Son palabras que falan do que as mulleres queremos que nos defina”.

A presidenta provincial rematou anunciando que os paraugas da instalación regalaranse entre as persoas que deixen anotadas no espazo reservado no vestíbulo da Deputación as palabras que as identifiquen, “porque queremos que esta sexa unha instalación viva e cando choiva sigamos movendo a igualdade con estes paraugas”. Amais dos recoñecementos á ex deputada de Igualdade, Isaura Abelairas, á artista Irene Silva, e á asociación de alfombristas de Bueu que preside Carmen Santos, Carmela Silva lembrou que a provincia de Pontevedra seguirá a traballar por ser unha referencia e por “cambiar dende o local un mundo e un sistema patriarcal, que dana duramente á metade da poboación”.