Nun proxecto financiado pola Axencia Espacial Europea, un equipo de investigadores e investigadoras das universidades de Vigo e Oviedo busca solucións para poder colonizar a Lúa

Teremos que volver a ser mulleres e homes das cavernas para poder colonizar a Lúa? Esta é a pregunta á que busca resposta a Axencia Espacial Europea mediante unha serie de proxectos, entre eles, Antennas for Underground Communications, no que colaboran investigadoras e investigadores das universidade de Vigo e Oviedo e a empresa EOSOL Ingeniería.

Os responsables desta investigación recordan que, actualmente, existe un grande interese por volver á Lúa, pero esta vez para quedarnos. O problema reside en que a superficie luar é unha contorna sumamente hostil, con temperaturas que alcanzan os 150 graos centígrados de día, 150 graos centígrados durante as noites e gran cantidade de radiación solar potencialmente canceríxena. “Atopamos unha posible solución nos tubos de lava lunares, cavidades formadas durante erupcións volcánicas no remoto pasado luar, que poderían darnos acubillo”, destaca Germán López, investigador do Departamento de Enxeñaría Eléctrica, Electrónica de Computadores e Sistemas da Universidad de Oviedo.

Realizáronse ensaios nas covas volcánicas de Lanzarote pola súa analoxía coas cavidades lunares

O primeiro paso para a súa colonización consiste na exploración robótica do seu interior e aí é onde se enmarca este proxecto financiado pola Axencia Espacial Europea. O obxectivo é deseñar, fabricar e probar antenas para que os vehículos de exploración, máis coñecidos como ‘rovers’ pola súa denominación en inglés, se comuniquen dentro das covas e poidan enviar información do seu interior.

Para realizar os ensaios do proxecto elixiuse como localización as covas volcánicas de Lanzarote pola súa analoxía coas covas lunares, tomándose medidas na cova Los Naturalistas e no tubo de lava do volcán de La Corona. “Coas medidas realizadas buscamos validar os modelos físicos desenvoltos polo noso equipo de investigadores. Tanto estes modelos como as medidas realizadas utilizaranse para optimizar o sistema de comunicacións dos futuros robots exploradores”, engade Alejandro Gómez San Juan, investigador de atlanTTic, o Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación da Universidade de Vigo.