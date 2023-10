Un campión do mundo na conquista do Trega

Luis Alberto Hernardo será o flamante padriño da X edición do Trail do Trega

Seguimos coas novidades para celebrar o décimo aniversario do Trail do Trega. Hoxe desvelamos un dos grandes atractivos deste ano, que é a presenza de Luis A. Hernando, triplo campión do mundo de Tríatlon.

O xogador do Burgos, (Adidas Terrex), tamén conseguiu o Mundial de Ultras e unha medalla de bronce ao mérito deportivo outorgada pola Real Orde do Mérito Deportivo.

Sen dúbida, estamos ante un dos líderes mundiais de trail, que ademais de ser o padriño, participará no Trega Grand Trail, con 19 km e 900 metros de desnivel.

Os atletas que participen nesta distancia poderán dicir que disputaron a mesma carreira con este deportista de primeiro nivel.

Así mesmo, Hernando visitará un dos lugares máis espectaculares que temos na nosa comunidade, que é o monte Santa Trega.

Lembra que o Trail do Trega será a 3a e última competición correspondente á Liga Pontevedra Trail 2023, despois das do Monte Aloia e Muíños do Folón, poñendo punto e final á liga para este ano.

Os que non se rexistraron agora teñen un motivo máis para facelo. O prazo é ata as 23.59 horas do 15 de novembro, en www.traildotrega.com

Non hai que esquecer que só hai 200 prazas reservadas para cada distancia.

A cita, o domingo 19 de novembro, Trail do Trega con Luis Alberto Hernando, un evento que… NON TE PODES PERDER