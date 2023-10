Tui protagonizará un dos capítulos da serie documental “Caminos de Sefarad, diario de una ciclista”

O patrimonio xudeu de Tui formará parte do documental “Caminos de Sefarad, diario de una cicilista” cuxa rodaxe chegou o sábado a Tui. Trátase dunha serie documental que se emitirá en La2 de TVE a próxima primavera.

Ainara Hernando, ciclista e xornalista especializada en ciclismo, percorrerá ao longo de 13 capítulos os municipios que contan cun destacado patrimonio histórico, artístico e cultural herdanza das comunidades xudías que os habitaron. Baixo a dirección de Salva Ruiz e coa produción de Surf Chanel, esta serie contará tamén cunha proposta didáctica para descubrir a cultura sefardí. A rodaxe desta serie documentou comezou o pasado domingo 1 de outubro.

En Tui Ainara Hernando, xunto a Manuel Guerreiro da empresa Tamuxe Kayak, percorreu o río Miño en piragua, gozando dunha fermosa panorámica do conxunto histórico dende o río, nunha calorosa mañá de outono. Logo dirixíronse ao conxunto histórico para na Catedral, da man do historiador Suso Vila, coñecer a menorá gravada no claustro, pero tamén os Sambenitos, e e outros elementos ligados á presenza xudía e criptoxudía na cidade. Do documental formarán parte tamén os outros dous municipios galegos membros da Red de Juderías de España, Ribadavia e Monforte de Lemos.

A concelleira de Turismo, Ana Núñez, amosa a súa satisfacción pola presenza de Tui desta serie documental que contribuirá á promoción turística da cidade a nivel nacional e internacional. Sinala que “no capítulo que gravado en Tui quedará reflectido a nosa gastronomía, o patrimonio, a natureza e a hospitalidade da cidade”. Destaca a concelleira coma nunha nova ocasión a cidade é escenario de producións audiovisuais.