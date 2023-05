Terras Gauda conclúe que as prácticas sostibles nos chans do viñedo melloran a súa biodiversidade e productividade

Tres anos de investigación liderando o proxecto de cooperación internacional BETTERSOIL, en alianza coa adega arxentina Alpamanta, confirman que as estratexias específicas de intensificación ecolóxica impactan positivamente na reactivación da biodiversad do chan e da contorna

A aposta pioneira de Terras Gauda polo I+D+i converteu á adega nun referente do sector vitivinícola en materia de innovación. Cos proxectos de investigación iniciais enfocados a lograr a diferenciación dos seus viños, marcando aínda máis a súa singularidade, o seguinte reto foi avanzar en sustentabilidade para preservar e potenciar o seu legado vitivinícola. En 2020 embarcouse con Finca Von Wigstein (Alpamanta), que practica a vitivinicultura biodinámica en Arxentina, nun novo estudo: BETTERSOIL, para pescudar se as técnicas de intensificación ecolóxica melloran a biodiversidade dos chans e, en consecuencia, a vitalidade do viñedo.

Tres anos de investigación, e de experiencia práctica en campo e en adega, serviron para demostrar que, efectivamente, a osixenación precisa do chan e das cepas, o uso de diversas cubertas vexetais específicas, ou a eliminación do uso de fertilizantes inorgánicos e a súa substitución por vermicompost, obtido mediante a valorización do bagazo de uva, inciden moi positivamente tanto na contorna, desde unha perspectiva ambiental, como na saúde e na produtividade das vides. A implementación destes procedementos sostibles han permitido, ademais, a recuperación do agroecosistema adoito-planta.

Parcela illada para implementar técnicas sostibles

Para poder levar a cabo as comprobacións en tres campañas consecutivas e diferentes, a adega seleccionou unha parcela na que se aplicaron estas técnicas, comparando os resultados obtidos con outra elixida como testemuña. O director enolóxico de Bodegas Terras Gauda, Emilio Rodríguez Canas, móstrase satisfeito coas conclusións extraídas: “Constatamos unha serie de avances notables no viñedo, que poñen de relevo unha mellora no estado sanitario do noso cultivo. O contido en clorofila das follas das vides da parcela de intensificación ecolóxica foi superior que na outra. As plantas están máis vigorosas, sas e resisten mellor de forma natural ás enfermidades. Tamén a produción de uvas foi máis elevada”.

En canto ao proceso de elaboración, ao vinificar por separado as uvas do ensaio e as da parcela testemuña, nas catas cegas realizadas polos expertos nas colleitas 2020, 2021 e 2022 seleccionouse como preferencia o viño obtido do viñedo tratado con técnicas de intensificación ecolóxica, tanto polo seu perfil aromático como polo equilibrio de matices en boca, o que pon de manifesto que unha maior biodiversidade nos chans inflúe tamén de forma positiva no resultado final do viño.