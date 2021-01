“Silverio Rivas. Mente e Materia”, unha exposición para gozar do talento de Silverio Rivas

Esta exposición estaba previsto que finalizara o pasado 31 de outubro, pero por mor da pandemia, decidiouse ampliar as datas ata o vinderio 17 de xaneiro.

Nun ano especialmente complicado para a cultura, Silverio Rivas. Mente-materia, instalada na planta baixa da Casa dás Artes, é sen dúbida, a mellor exposición que se puido ver os últimos meses e da que aínda podemos gozar en Vigo ata o próximo día 17.

Comisariada por Javier Pérez Buján, o proxecto ofrece unha cartografía da traxectoria do escultor nado en Ponteareas, «partindo dunha estudada ocupación do espazo, estruturado a partir das tensións provocadas pola utilización de diferentes escalas, texturas, orientacións e cromatismos que van modulando o ritmo do seu percorrido».

A Casa dás Artes de Vigo ofrece ata o 17 de xaneiro unha exposición que resume parte do talento de Silverio Rivas (Ponteareas, Pontevedra, 1942), un mago das formas, especialmente coñecido en Vigo pola escultura da Praza de América “Pora do Atlántico”

O traballo de Silverio Rivas obedece a unha necesidade de explicar o mundo a partir da comprensión da materia. Nel conflúen dous factores complementarios. Por unha banda, un profundo coñecemento das técnicas e os materiais, é dicir, o oficio; e por outra, unha curiosidade insaciable acerca do sentido das cousas, é dicir, a actitude.

Estes dous elementos obedecen a unha inclinación natural de coñecer e crear mediante a transformación, nun movemento dialéctico entre o existente, as posibilidades de cambio e o resultado final que o levaron a ser un pioneiro da abstracción no contexto da escultura galega.

Mente / Materia ilustra esta inquietude a través dunha selección de obras –algunhas moi coñecidas e outras inéditas– realizadas nos diferentes materiais cos que leva traballando nos últimos cincuenta anos. Ideas opostas como gravidade / levidade; baleiro / cheo; interior / exterior; xeométrico / orgánico, van configurando un corpus artístico que atopa a súa razón de ser na exploración dos límites expresivos e plásticos, evidenciando un pensamento utópico que xera novas relacións entre obxecto e suxeito.

Malia que non ten unha formulación cronolóxica, a exposición ofrece unha cartografía da súa traxectoria, partindo dunha estudada ocupación do espazo, estruturado a partir de tensións provocadas pola utilización de diferentes escalas, texturas, orientacións e cromatismos que van modulando o ritmo do seu percorrido.

Mente / Materia proponse como unha síntese, das moitas posibles, da prolífica obra de Silverio Rivas, nun momento de madurez no que cómpre observar con atención a súa aportación á arte do noso tempo.

BIOGRAFÍA

Iniciou os estudios na Escola de Artes e Oficios de Vigo que continou na de Madrid. Durante dous anos traballou no taller do escultor Francisco Barón. En 1979 establécese en París, onde expón a súa obra, así como en Bélxica e Holanda. En 1970 concorre á Bienal de Pontevedra. Expón por primeira vez en Galicia na sala de Caixavigo. Participa na mostra de “Arte xove de Galicia”, que organiza o Museo Carlos Maside de Sada, A Coruña, realizando diversas experiencias ó longo dos anos oitenta no laboratorio deste. A súa obra percorre España e salta a Inglaterra e Alemaña. Participa en importantes colectivas e en 1990 realiza unha obra de grandes dimensións para a Praza de América en Vigo, exemplo de sinxelexa do concepto e de plasticidade, que tallou directamente en granito do Porriño. Está representado en museos de Galicia, noutros de provincias de España e mais en importantes coleccións institucionais. Silverio Rivas é un informalista que traballa indistintamente a pedra, a madeira e o bronce, aínda que é con esta última materia coa que mellor se expresa. Razoante, conceptual, os seus volumes articulados son moi suxerentes, en xogos de curvas e ángulos que adoptan diferentes morfoloxías. Sempre é iconoplasta, xeometrizante, con influencias de Brancusi. Fuente Fundación Abanca