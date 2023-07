Segunda fin de semana da Liga Galega de Traiñas en Redondela

Esta vez dobre xornada, no campo de regatas do C.C.D Cesantes-Rodavigo e por primeira vez e coincidindo coa celebración do 40 aniversario do club, contado con equipo femenino na dita liga

O Sábado 15 as 17:00h I BANDEIRA FEMININA CESANTES. CONCELLO DE REDONDELA

Nó que as rapazas no club mediranse no campo de regatas con CR Chapela-Wofco, Mugardos, Rianxo, CR Puebla, CR Salgado-Perillo e CM Castropol

O domingo 16 as 17:00h VII BANDEIRA CESANTES. CONCELLO DE REDONDELA.

Competindo coas traíñas de Ares, Bueu e Tirán, CR de Chapela-WofCo, CM Castropol, CR Cabo da Cruz, CR Rianxo, CR Narón, CR Mecos, CR Puebla e SD Samertolameu.

Dúas xornadas especialmente importantes para o noso club, xa que este ano conmemoramos o 40 ANIVERSARIO da fundación de este, e por primeira vez ná nosa historia contamos con 2 embarcación la LIGA GALEGA. LIGA A e LIGA F