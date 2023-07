Se queredes navegar este verán no volanteiro Piueiro, aqui contámosvos como

O prazo de inscrición abrirase o domingo anterior ás saídas desa mesma semana

No ano 2019 a Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro da Guarda presentou o Volanteiro Piueiro tras meses de traballo no estaleiro do Pasaxe para construír esta gran embarcación que navegou a vela pola nosa costa ata comezos do s.XX.

Durante os meses de verán vanse ofrecer saídas gratuítas de navegación pola costa co Volanteiro Piueiro

O Concello da Guarda colabora un ano máis coa Asociación Piueiro e durante os meses de verán vanse ofrecer saídas gratuítas de navegación pola costa co Volanteiro Piueiro para aqueles que queiran descubrir esta embarcación a vela que incluirá ademais de navegación polo exterior do porto.

Ademais do patrocinio das saídas, o Concello da Guarda xestionará as reservas das saídas a través da Oficina de Turismo (Praza do Reló) que conta cun horario de apertura de luns a domingo.

O prazo de inscrición abrirase o domingo anterior ás saídas desa mesma semana e poderase realizar presencialmente na Oficina de Turismo, mediante mail aguarda.oficina.turismo@gmail.com ou chamando ao teléfono 986 61 45 46 a partir das 10:00h, horario de apertura do domingo.

Debido ao número reducido de prazas dispoñibles unha persoa poderá inscribir a un total de catro, excepto as unidades familiares. A idade mínima para participar é de 10 anos. Recordase que é preciso estar 15 minutos antes da saída no peirao do porto (escaleiras do muelle alto) e a saída terá unha duración aproximada de 45 minutos.

Estas saídas de navegación comezaron esta pasada fin de semana coincidindo da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira.

Os horarios previstos das saídas diarias son 17:00h, 18:00 e 19:00h e das datas previstas segundo semana son:

Xullo:

Martes 4 e venres 7

Mércores 12 e sábado 15

Martes 18 e venres 21

Mércores 26 e sábado 29

Agosto:

Mércores 16 e sábado 19

Martes 22 e venres 25

Mércores 30

Setembro: