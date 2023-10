Sanxenxo suma propostas nun amplo programa centrado na igualdade e contra a violencia machista

As concelleiras Paz Lago e Nati Parada presentaron as actividades da programación do 25-N Sanxenxo Revista Cousas De Nº19

O Concello de Sanxenxo presentou a programación de actividades con motivo do 25-N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. As concelleiras de Educación, Nati Parada, e a de Servizos Sociais, Paz Lago, foron as encargadas de dar a coñecer os actos previstos este ano, primeiro no que ambos os departamentos traballan baixo o programa “Sanxenxo. Concello libre de violencias machistas”.

Parada explicou que “neste mandato ningunha Concellería leva ou título de Igualdade pois pensamos que era demasiado importante e transversal como para ser levado por un só departamento xa que toca todas as áreas dun Concello”. Na súa área, a concelleira explicou que “a Educación é a base dá igualdade e é a única forma de conseguir erradicar a violencia de xénero como máximo expoñente desta desigualde. Este ano xa temos en marcha uns talleres dirixidos a vos nenos e meniñas de 6º primaria e 2º dá ESO”, apuntou. Ademais, tamén haberá charlas coas familias e nas bibliotecas con espectáculos como “A igualdade non ten truco”.

Pola súa banda, Paz Lago debullou a programación prevista no CIM para o mes de novembro e incidiu na “estabilidade” dá programación do 25-N en Sanxenxo cun dobre obxectivo, “como forma de previr e para dar visibilidade a esta secuela”. Un exemplo destas actividades e xa un clásico da programación será a iluminación de violeta dos edificios municipais, pero non será o único. “En colaboración cos clubs deportivos municipais daremos visibilidade deste compromiso de loita durante todo ou mes de novembro”, avanzou Lago.

Unha das novidades desta edición será o Punto Violeta de sensibilización, información e intervención en casos de agresións sexuais e de violencia machista na parella, que estará presente en eventos con potencial risco de presenza de condutas agresivas. Tamén se habilitará unha caseta, Agresion off, cedido pola Secretaría Xeral de Igualdade, destinado a adolescentes de Bacharelato.

O programa inclúe tamén, incidiu Lago, formación específica para colectivos vulnerables, talleres de empoderamento feminino e autodefensa persoal e formación en competencias dixitais básicas. “Non nos esquecemos do propio 25-N, ou acto deseñado para este ano ten como obxectivo espertar emocións a través de imaxes de mulleres locais cun fío condutor musical composto pola Banda de Música de Sanxenxo”, explicou. Ademais, darase lectura a un manifesto por parte dunha figura feminina local, Marta Martínez Novoa, experta en intervencións en relacións tóxicas.