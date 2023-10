Sanxenxo sinalizará cinco igrexas de gran valor histórico e cultural con cinco mesas interpretativas

O Concello de Sanxenxo sinalizará cinco igrexas de gran valor histórico e cultural con mesas interpretativas. O deseño de cada mesa atenderá ás principais características de cada unha das igrexas con infografías ilustrativas para interpretar os textos de cada edificio.

As igrexas para sinalizar son representativas do patrimonio cultural, histórico e arquitectónico do municipio, e en concreto, son as seguintes:

• San Xoán de Dorrón

Iglesia que foi edificada en 1764 sobre os restos dun templo románico do que aínda se conservan os seus muros e os beirados da nave. Non o seu interior garda un retablo barroco de 1775 e unha pila bautismal románica.

• San Pedro de Vilalonga

Iglesia, datada no s. XVIII, ten unha soa nave de planta rectangular dividida en cruceiro transversal e unha torre campanario de estilo barroco. No Museo Arqueolóxico de Pontevedra consérvanse 3 dinteles que pertenceron a esta Iglesia, todos de gran riqueza ornamental con motivos xeométricos, florais e figurativos.

• Santa María de Adina

Antigamente a Igrexa de Santa María de Adina foi consagrada a deusa pagá Minerva, – Atinna – ou – Ataecina -, foi posteriormente cristianizada pasando a chamarse Santa María a Digna, ata chegar o topónimo actual de Adina. Esta Igrexa do S.XVI foi construída sobre outro templo románico do ano 1170 do que aínda podemos ver os seus muros e o beirado. Posúe ademais unha capela de bóveda de crucería do século XVI na que se cre que estaba o baldaquino que na actualidade está no altar.

• Santo Estevo de Noalla

Esta igrexa dunha soa nave, está dividida en tres tramos. Os dous máis occidentais están cubertos por bóveda de crucería, e o terceiro, xunto coa capela, con bóveda de canón.

A edificación conserva restos románicos, exhibindo na fachada principal dúas arquivoltas apuntadas. Non tímpano figura un calvario engadido no s. XVIII, mentres que no lado esquerdo atópase encostada unha torre-campanario. Ademais, a súa situación privilexiada outórgalle unhas magníficas vistas á praia da Lanzada e arredores.