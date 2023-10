Sanxenxo consegue a Bandeira Verde de Galicia polas súas prácticas para conservar e protexer o medio ambiente

Sanxenxo suma un novo distintivo á súa longa lista en praias e sendeiros, a Bandeira Verde de Galicia, como recoñecemento ás boas prácticas coa conservación, a protección da paisaxe e do medio ambiente

O municipio presentou á convocatoria un total de nove acciones: A senda fluvial de Dorrón, a actuación na contorna do colexio de Portonovo, a posta en valor das dunas e mellora de accesibilidade na praia de Areas, melloras de eficiencia enerxética no parque empresarial de Nantes, o fomento de compostaxe con dous novos composteiros e a repartición de composteiros individuais, así como a posta en marcha do punto limpo móbil e o punto limpo de proximidade.

O concelleiro de Medio Ambiente, Yago Torres, acudiu ao municipio ourensán de Porqueira para recoller a Bandeira Verde de Galicia. “Este distintivo supón un recoñecemento polo traballo realizado, pero tamén nos esixe seguir mellorando na xestión de residuos, na eficiencia enerxética e na loita contra ou cambio climático”, dixo.

Un traballo de fondo que leva realizando nos últimos anos. En 2019, aprobouse o Plan de Mobilidade Sustentable do Concello de Sanxenxo que é un documento de desenvolvemento estratéxico do territorio baixo unha visión integradora que ten por finalidade formular un conxunto de estratexias e actuacións orientadas á implantación de formas de desprazamento máis sostibles que fagan compatibles o desenvolvemento económico, a cohesión social e a defensa do medio ambiente, garantindo así unha mellor calidade de vida dos veciños e veciñas.