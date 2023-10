Ribadumia recoñece aos seus deportistas na Gala da VI Festa do Deporte

O Concello de Ribadumia celebrou a VI Festa do Deporte no Auditorio Municipal. Ao evento asistiu o alcalde de Ribadumia, D. David Castro; o deputado provincial da Deputación de Pontevedra, D. Javier Tourís; o xefe do servizo de deportes da Xunta de Galicia, D. Daniel Benavides; e o director xerente da Mancomunidade do Salnés, D. Ramón Guinarte; así como tamén membros da corporación municipal e as federacións deportivas.

Repartíronse un total de 14 premios a deportistas do municipio, ou vinculados co mesmo, clubs, adestradores, medios de comunicación e patrocinadores. Ademais, outorgouse unha dobre mención especial coa que o xurado desta edición quixo destacar o labor e dedicación das persoas que promoven os valores e o deporte dentro das entidades deportivas.

Durante a gala co-presentada e dinamizada por Pepo Suevos, o Concello de Ribadumia celebrou o esforzo e o traballo como máximos expoñentes dos resultados deportivos das persoas vinculadas ó municipio. Desde o goberno local tamén se animou aos deportistas a seguir traballando na mesma liña para que continúen colleitando novos éxitos dos que Ribadumia se sinta aínda máis orgullosa.

Por categorías, os finalistas e premiados foron os seguintes:

MELLOR DEPORTISTA “PROMESA” MASCULINO RIBADUMIENSE

Finalistas: Mateo Betanzos Núñez (UMIA CF), Daniel Gondar Carballa (RC Celta de Vigo) e Yago Piñeiro Ucha (Club Ciclista Ribadumia).

Gañador: Daniel Gondar Carballa.

MELLOR DEPORTISTA “PROMESA” FEMININA RIBADUMIENSE

Finalistas: Alba Falcón Penín (BTroula) e Ainoa Feijóo Cid (Club Náutico O Muíño).

Gañadora: Ainoa Feijóo Cid.

MELLOR DEPORTISTA RIBADUMIENSE MASCULINO

Finalistas: Celestino Iglesias Cores (Desguaces Tino Racing) e Pablo Oubiña Fernández (UMIA CF).

Gañador: Celestino Iglesias Duarte (Desguaces Tino Racing).

MELLOR DEPORTISTA RIBADUMIENSE FEMININA

Finalistas: Iria Ferreiro Rodríguez (UMIA CF), Carla Piñeiro Esperón (UMIA CF) e Alba Vázquez Lafuente (Club Náutico O Muíño).

Gañadora: Alba Vázquez Lafuente.

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO NON RIBADUMIENSE

Finalistas: Manuel Fontán Señoráns (Club Náutico O Muíño), Roberto Pazos Agra (CD Ribadumia) e Adrián Sieiro Barreiro (Club Náutico O Muíño).

Gañador: Manuel Fontán Señoráns.

MELLOR DEPORTISTA FEMININA NON RIBADUMIENSE

Finalistas: Desirée Fernández Rey (Club Ciclista Ribadumia), María Pérez Aragunde (Club Náutico O Muíño), Minerva Riveira Hermida (UMIA CF) e Mª Luisa Seijas Mallo (CD Ribadumia).

Gañadora: María Pérez Aragunde (Club Náutico O Muíño).

MELLOR EQUIPO MASCULINO

Finalistas: Benxamín ‘A’ CD Ribadumia, Club Náutico O Muíño absoluto e Umia Infantil ‘A’.

Gañador: Club Náutico O Muíño absoluto.

MELLOR EQUIPO FEMININO

Finalistas: Club Náutico O Muíño absoluto feminino, Umia Sénior ‘B’, Principiante feminino Club Ciclista Ribadumia.

Gañador: Club Náutico O Muíño absoluto feminino.

MELLOR CLUB DEPORTIVO

Finalistas: CD Ribadumia, Club Náutico O Muíño, UMIA CF.

Gañador: Club Náutico O Muíño.

MELLOR ADESTRADOR/PREPARADOR

Finalistas: Moisés Campos Maneiro (UMIA CF), Roberto Pazos Agra (CD Ribadumia) e José Manuel Vázquez Navia (Club Náutico O Muíño).

Gañador: José Manuel Vázquez Navia.

PREMIO Ó MÉRITO DEPORTIVO

Finalistas: José Manuel Castro Vázquez ‘Txu’ e José Manuel Vázquez Núñez.

Gañador: José Manuel Vázquez Núñez.

PREMIO PATROCINADORES

Finalistas e gañadores: Kiwi Atlántico, O Tío Benito, CREYCO, Desguaces Leiro e Galventus.

PREMIO Á COMUNICACIÓN

Finalistas: Faro de Vigo e Fito Gago (Faro de Vigo).

Gañador: Fito Gago.

PREMIO AO ARRAIGO RIBADUMIENSE

Finalistas: Francisco Javier García Parada (Club Náutico O Muíño), Edgar Barreiro Chapela (halterofilia) e Ana Abuín Pazos (atletismo).

Gañador: Edgar Barreiro Chapela.

MENCIÓN ESPECIAL

Finalistas e gañadores: Celestino Iglesias Duarte e D. Dositeo Valiñas Fernández.

Ao final do acto, entregáronselles unha mención especial a D. Dositeo Valiñas e a Tinín Iglesias, á vez que o Concello de Ribadumia homenaxeou a Bárbara Gómez Oubel, pois además de estar vinculada directamente co noso municipio, tamén foi finalista desta festa do deporte noutras ocasións.