Ribadumia presenta os valedores do 50 aniversario da Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas

Este ano, nomeáronse nove valedores do viño tinto, entre os que figuran persoas vinculadas a isto por tradición, afición ou circunstancias da vida. Todas as persoas nomeadas gardan anécdotas curiosas e interesantes sobre o viño tinto.

Durante a celebración da cata final e o acto de investidura dos valedores do Viño Tinto do Salnés, probáronse os 12 viños tipo Barrantes e os 12 de tipo autóctono que pasaron as precatas finais. Esta cata final levouse a cabo este sábado ás 13:00 horas e tamén serviu para nomear ós seguintes “Valedores do Viño Tinto do Salnés”.

VALEDORES 2023:

José Luis Cabarcos Corral

José Luis Aragunde Soutullo

José Abal Vázquez

Eusebio Baña Rivas

Juan Luis Álvarez Ares

Edelmiro Martínez Rodiño

Elena Ferro Lamela

Javier Jamardo Costas

María Luisa Cousido Maquieira

Compartimos tamén unhas breves notas sobre a súa relación co viño tinto:

José Luis Cabarcos Corral : desde os 17 anos visitaba as feiras do gando cun dos seus familiares coa escusa de tomar unha cunca de tinto e unha ración de polbo. O viño tinto trasládao a esa época súa de xuventude. José Luis Aragunde Soutullo : José Abal Vázquez : participou en todas as edicións da Festa e sempre foi un gran defensor do viño tinto. Eusebio Baña Rivas : naceu detrás dunha taberna onde se servía viño, aínda hoxe continúa moi vencellado a este caldo e lembra aqueles tempos con ledicia e segue brindando con tinto. Juan Luis Álvarez : Participou activamente nas 6 ou 7 primeiras edicións da festa traballando na colocación de carteis e poñendo viños, entre outras tarefas relacionadas coa organización da festa. Edelmiro Martínez Rodiño : leva toda a vida vinculado á produción de viño tinto malia non ser a súa profesión. No ano 75 tiña na casa 10 ferrados de viño tinto. Elena Ferro Lamela : é zoqueira e ten un modelo de zocos que se chama Barrantes, xa que durante moitos anos asistiu coa súa familia ás feiras da Armenteira e da Lanzada. Despois facía unha parada obrigatoria para cear en Barrantes. Un dos praceres favoritos da súa nai era mollar o pan na taza do viño de Barrantes. Javier Jamarco Costas : tivo que facerse cargo dos viñedos debido a unha situación familiar, e este labor converteuse para el nunha afición. Forma parte do comité de catas desde hai anos. María Luisa Cousido Maquieira : de tradición familiar vitivinícola, 50 anos despois de que seu pai gañara o primeiro premio da Festa do Tinto, ela convértese en valedora.

O pregoeiro desta edición foi Luis Zahera, actor galego e recentemente gañador dun premio Goya.

O Concello de Ribadumia anima a todos os veciños/as e visitantes a asistir á 50 edición da Festa do Viño Tinto, un evento que festexa a tradición, a cultura e a paixón polo viño. Esta experiencia brindará a oportunidade de que as persoas se somerxan na historia e na identidade de Barrantes e Ribadumia.