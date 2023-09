Preto de 400 ciclistas participarán na tradicional Nocturna do Porriño

A proba ciclista dispútase mañá sábado a partir das 17.00 horas polas rúas do casco urbano con récord de participación

Un total de 372 ciclistas tomarán mañá sábado as rúas do casco urbano de Porriño na tradicional Nocturna que se celebra cada ano no mes de setembro. O Club Máster da Louriña organiza esta proba na que teñen cabida tódalas categorías Elite Sub-23 masculino e feminino e que neste 2023 bate récord de participación.

“Celebramos un novo acontecemento deportivo na vila, un clásico que reúne a centos de persoas amantes e afeccionados do ciclismo. Dende o Concello do Porrriño, como entidade colaboradora, agradecemos o labor do Club Máster da Louriña na organización desta proba coa que se podería dicir que damos o pistoletazo de saída ao mes máis festivo do municipio”, sinala o alcalde Alejandro Lorenzo.

Restricións ao tráfico

A hora establecida para a saída dos primeiros participantes é ás 17.00 horas, prolongándose ata preto da medianoite.

Con tal motivo, dende a Policía Local informan dunha serie de restricións ao tráfico rodado. Concretamente, queda prohibido estacionar e aparcar a partir das 14.30 horas e non estará permitido o tráfico rodado dende as 16.45 ata ás 23.30 horas polas rúas Pío XII, Ramón González, Manuel Rodríguez (dende o número 1 ata rúa Xogo da Ola), Xogo da Ola, Leandro Diz (dende intersección rúa Xogo da Ola ata rúa Cando), Cando, Peña e nos estacionamentos da praza de abastos.