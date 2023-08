Preto de 10.000 persoas pasaron pola carpa de degustación da Feira gastronómica de Arra

A cita que cumpre o seu vixésimo terceira edición consolídase ano tras ano no calendario de festas gastronómicas cunha aposta clara de bos produtos a prezos populares. Non faltou nin a música que correu a cargo da Raíña do Vudú, a discoteca móbil Estudo 21 e Soalleira nin tampouco a tradicional queimada gratuíta.

O VIII Certame de Pintura Rápida ao aire libre celebrado onte serviu para poñer o broche de ouro ao fin de semana. Un total de 43 persoas participaron no concurso no que se repartiron 3.750 euros en metálico. Por segundo ano consecutivo, o ferrolán Manuel Carballeira Rivas fíxose co primeiro premio (1.000 €) na categoría de Adultos cun cadro do porto de Portonovo.