Presentación da III edición XCO KIWI ATLÁNTICO

As instalacións da empresa Kiwi Atlántico acolleron a presentación da ‘III XCO KIWI ATLÁNTICO’, que se celebrará o vindeiro domingo 7 de maio desde as 10:00 ata as 13:00 horas.

Esta competición correspóndese cunha das probas da Copa Galicia de XCO e o circuíto realizarase polos arredores das instalacións de Kiwi Atlántico, en Ribadumia.

O circuíto combina tanto zonas de técnica como zonas de físico. Durante a mañá deste domingo competirán deportistas das categorías Cadete, Junior, Sub-23, Élite e Máster, tanto masculinas como femininas.

A este evento de presentación asistiu o alcalde de Ribadumia, David Castro; o presidente do Club Ciclista Ribadumia, Javier Pombo; o director xerente de Kiwi Atlántico, José Aníbal Piñeiro; e representantes e concelleiros do goberno local.