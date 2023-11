O Trail do Trega prepárase para celebrar a súa décima edición

Esta mañá presentouse no Concello da Guarda o X Trail do Trega, que xa esgotou dorsais e reunirá esta fin de semana a máis de 600 corredores.

Nesta décima edición os participantes terán a oportunidade de correr e compartir experiencias xunto a Luis Alberto Hernando, triplo campión do mundo de trail e padriño oficial da proba.

A primeira proba en celebrarse será a andaina, que sairá o sábado 18 ás 16:00 horas desde a Alameda da Guarda. Tras ela, ás 19:30 horas celebrarase chárlaa-coloquio con Luis Alberto Hernando, con entrada libre para todos os interesados. O domingo 19 dará saída ás 10:00 horas o Gran Trail, onde os corredores realizarán dezanove quilómetros por unha das zonas máis espectaculares de Galicia, o Monte Santa Trega. Ás 10:15 horas sairá o Mini Trail, cunha distancia de doce quilómetros. Tras finalizar as probas daranse os premios da Pontevedra Trail, onde os participantes nas tres carreiras que a compoñen, Trail do Aloia, Trail Adventure Muiños do Folón e Trail do Trega, recibirán un agasallo “finisher”, ademais, entregaranse os podios finais.

Á presentación do evento asistiron o alcalde da Guarda e tamén deputado, Roberto Carrero, o concelleiro de deportes, Celso Fariñas, Daniel Benavides, Delegado da Xunta de Galicia na Provincia de Pontevedra, así como diferentes representantes das Comunidades de Montes de Camposancos e A Guarda, e Serafín Martínez Acevedo, director da carreira.

A proba organizada pola Deputación de Pontevedra, o Concello da Guarda e NOKO 360 reunirá a máis de 600 deportistas de Galicia e do resto de España que “de seguro namorará a todas as persoas participantes e que sorprende cada ano con novas incorporacións á ruta, como o espectacular Piñeiral Castrexo”.

Roberto Carrero mostrou o compromiso da Deputación e do Coincello co proxecto da Pontevedra Trail League, á que pertence esta proba, e lembrou que “apostamos polo deporte para crear unha sociedade máis activa, para crear contornas activas, para fomentar a súa práctica na natureza e, en definitiva, crear hábitos saudables”.

As inscricións para as ambas distancias atópanse esgotadas e a pesar de abrir novas prazas para os últimos afortunados este martes, non duraron nin unha hora. Desde a organización da proba animan a todos os rexistrados a gozar esta fin de semana de trail por unha contorna espectacular, e a celebrar este décimo aniversario da carreira.