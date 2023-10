O Trail de Montaña “Trans Serra da Groba-Vila de Baiona” cumpre o seu décimo aniversario

Últimos días para inscribirse na X Trail Trans Serra dá Groba do Concello de Baiona, que se celebra o próximo 28 de outubro

A Concellería de Deportes do Concello de Baiona atópase inmensar nos últimos preparativos de organización do X Trail Trans Serra da Groba, que se celebra o vindeiro sábado 28 de outubro de 2023. Este ano a proba chega a súa X edición. As inscricións para a proba estarán abertas ata este martes 24 de outubro.

Existirán dous tipos de proba: o Trail, de 31 Km, e o Trailiño, de 15 km, cun itinerario que percorre os monte da “Serra dá Groba”, utilizando pistas forestais, carreiros tradiconais e tramos de asfalto á saída e á chegada a meta.

A proba de Trail está aberta a todas as persoas deportistas con idade mínima de 18 anos (cumpridos o día da proba). No caso da proba Trailiño poderán participar as persoas deportistas que teñan cumpridos 16 anos o día da proba, a condición de que conten coa autorización dos seus pais ou titores.

Desde o Concello de Baiona queren dar as grazas ao Club Atletismo de Baiona e a todas as persoas voluntarias que colaboran realizando diferentes labores de limpeza naquelas zonas do noso monte polas que pasan as dúas probas . Grazas a tod@s polo voso compromiso con esta singular proba que este ano cumpre o seu ´décimo aniversario, sen o traballo de todos non sería posible chegar ata aquí”.

As inscricións poderanse formalizar a través da páxina www.championchipnorte.com e na páxina web www.baionacodeporte.gal

ENTREGA DE DORSAIS

A entrega de dorsais realizarase no Pavillón Municipal de Deportes situado na rúa Dores Agrelo, s/n, onde estará situada a saída e a meta das probas, desde as 17:00 ata as 21:00 horas do venres o 27 de outubro, sábado día 28 de outubro (día da carreira) desde as 7:00 ata as 10:00h da mañá.

SAÍDAS

O Trail arrincará ás 08:30 da mañá, mentres que o Trailiño farao ás 10:00horas, ambas as probas con saída desde o Pavillón de Deportes de Baiona.