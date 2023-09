O Season Fest converterá Gondomar no punto de encontro do indie nacional

A pasada semana presentouse en Gondomar a nova edición do Season Fest, que este ano celebra o seu 5º aniversario. A presentación tivo lugar na histórica Casa Peralba da localidade, que será un dos escenarios do festival xunto ao Parque das Ánimas, ao carón do río.

No acto oficial de presentación partiparon Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, Jacobo Sutil, director de AGADIC, Marta Fernández-Tapias, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra e Deputada de Deportes e Cultura, Txus Sáez, Marketing local y de clientes de Mahou San Miguel en Galicia, Anabel Pérez, responsable de marketing do Grupo HGA e o director do Season Fest, Isaac González.

Ferreira destacou a importancia que ten para o municipio albergar un festival destas características e a “altura de miras do Concello por albergar un evento deste calibre que a piques estivo de non celebrarse no Val Miñor para que continuase levándose a cabo aquí”. “O Val Miñor é un conxunto territorial que ten que apostar pola cultura porque consideramos que é un xeito importante de darlle visibilidade”, sinalou. “Gondomar sempre será un concello aberto á cultura”, rematou.

Xoel López, Iván Ferreiro, Triángulo de Amor Bizarro, Punsetes, Capicúa, Querido, Pablo Novoa & Friends e máis dunha ducia de grupos emerxentes do panorama indie nacional protagonizan o cartel dun dos festivais máis importantes do calendario estival de Galicia

Pola súa banda, Jacobo Sutil, falou da relevancia que ten o Season Fest no circuito de festivais de Galicia e, en concreto, dentro da marca Fest Galicia, creada pola Xunta. Salientou tamén o “grande nivel de programación deste festival e a aposta que sempre fai por grupos galegos, algo que dende AGADIC valoramos moi positivamente”.

Fernández-Tapias subliñou a programación deste evento, que “chega con aires renovados pero sen perder a esencia que o converteu no gran festival de pequeno formato”, cun “cartel de luxo para despedir o verán como merece” e actividades “para impulsar a nosa gastronomía e o noso destino” baixo o eixo da sostibilidade. A vicepresidenta e responsable de Cultura sinalou que “para o novo equipo da Deputación a cultura será un alicerce fundamental coa premisa de apoiar este sector, que sempre ofrece experiencias interesantes ao público co fin de que a nosa cultura siga estando moi viva, e desde a perspectiva local”.

Txus Sáez lembrou que Mahou leva apoiando o festival desde a súa primeira edición a través de Vibra Mahou, a plataforma musical de Mahou 5 Estrellas. “En Mahou cremos que os encontros entre persoas son esenciais para ser felices e vivir mellor e que mellor sitio para atoparnos que neste gran festival de pequeno formato, acompañados da música dos excelentes grupos e artistas que compoñen o cartel desta edición”, explicou Txus Sáez, responsable de Marketing local e de clientes de Mahou San Miguel en Galicia. Anabel Pérez, del Grupo HGA, definiu coma “unha sorte” poder colaborar cun “festival de prestixio como o Season Fest no que se coida tanto ao público coma o entorno”.

Para finalizar, o director do festival, Isaac González, dixo sentirse orgulloso de poñer en marcha un proxecto que cumpre xa 5 anos de vida e que se está a converter nun referente no panorama indie dentro e fóra de Galicia. “Fainos moi felices comprobar como grupos emerxentes polos que apostamos desde o Season Fest en anos anteriores, hoxe son programados polos grandes festivais”, destacou. Tamén agradeceu aos patrocinadores públicos e privados a súa aposta e ao concello de Gondomar a súa xenerosidade por cedernos “dous espazos tan especiais”.

O festival, terá lugar do 21 ao 24 deste mes no Parque das Ánimas e a Casa Peralba de Gondomar. Xoel López, Iván Ferreiro, Triángulo de amor bizarro, Los Punsetes, os portugueses Capicúa, Querido, Pablo Novoa & Friends e os grupos emerxentes do indie nacional de dentro e fóra de Galicia Margarita quebrada, Anabel Lee, Xenia, Firmado, Carlota, Lusillón, Aeronave adolescente, Visions of Johanna, Sr. Jingles, Habitación Vudú, Tarde a todo e Señora DJ, protagonizan o cartel dun dos festivais máis importantes do calendario estival de Galicia

Entradas e abonos á venda

O público que queira asistir ao Season Fest pode mercar xa o abono na súa web. Ademais, todas as persoas usuarias do Carné Xove poderán mercar as entradas ao Season Fest cun 15% de desconto. As e os menores de 14 anos acceden de balde.

O festival contará unha vez mais co apoio da Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Fest Galicia, AIE, Concello de Gondomar e Vibra Mahou, a plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que crea encontros en torno ao directo.

