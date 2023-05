O Rallye Rías Baixas volve a Vigo 8 meses despois

O Recalvi Rías Baixas, o máis antigo de Galicia (1963-2023), volve a cidade 8 meses despois da última edición. Por terceiro ano consecutivo o rallye é puntuable para a Copa de España de asfalto.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentou no monte de O Castro a edición número 56 do Rallye Recalvi Rías Baixas, que se abrirá este xoves (ás 20:30 horas) co acto oficial de saída dende Policarpo Sanz, rúa onde se situará o parque pechado. Pola súa banda, o parking de asistencia técnica terá lugar en Samil, ao carón do circuíto de automodelismo.

Caballero destaca a “gran tradición” do Rallye Rías Baixas na cidade

Disputaranse once tramos nesta edición, un máis que en 2022, sendo a principal novidade, tendo en total 118,40 km cronometrados. A segunda proba, das sete en disputa, da Copa de España Recalvi de rallys de asfalto contará coa participación de 104 vehículos inscritos.

O rexedor aproveitou a ocasión para convidar a “toda a cidade a gozar con este espectáculo do mundo do motor”, destacando o apoio do Concello de Vigo.