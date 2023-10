“O que hai”, primeira exposición organizada entre a Fundación Laxeiro e a Universidade de Vigo

“O que hai” é o título da exposición presentada este martes na Fundación Laxeiro. A mostra que estará aberta ata o 11 de febreiro de 2024, exhibe a obra de catro novos artistas, é a primeira produción resultado do convenio de colaboración asinado entre a Universidade de Vigo e a fundación municipal

A Fundación Laxeiro presenta o primeiro proxecto realizado no marco do acordo de colaboración asinado coa Universidade de Vigo, que posibilitará un proxecto expositivo anual, realizado por artistas e comisarios/as vencellados á Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Ao acto acudiron o alcalde de Vigo e presidente da Fundación, Abel Caballero, acompañado dos concelleiros da área de Cultura, Carmela Silva e Gorka Gómez.

O acordo normaliza unha práctica habitual entre as dúas institucións, que posibilitou a realización de diversos proxectos expositivos como Identidades feridas (2001); Facer e deixar de facer (2007); Os pasos perdidos (2010); Materialización (2011) e as xornadas A arte ten xénero? (2013); Arte en acción (2014); A arte do sexo, sexualidade, creación e xénero (2017), ademais da colaboración en charlas, participación en xurados e outras iniciativas puntuais.

O PROXECTO

Alberto Santos, o comisario da exposición, conta que a partir da crise económica de 2008, o alumnado da Facultade de Belas Artes de Pontevedra viuse mergullado nun contexto que facía pouco máis que imposible desenvolver unha traxectoria con certa dignidade a toda unha xeración de artistas.

Os dourados anos noventa e os primeiros dous mil, caracterizados por un apoio institucional á arte contemporánea sen precedentes, chegaban ao seu fin e comezaba un período de precariedade que aínda perdura.

Parte do alumnado de Belas Artes tomou conciencia desa situación e decatouse de que se podía traballar dende a utilización de materiais humildes, en moitos casos de refugallo para, dende aí, construír unha obra que falara das precarias condicións de produción, mais tamén da falta de sentido da utilización de materiais novos nun contexto de profunda crise, non só económica, senón tamén ambiental. Xurdía así unha crítica ás sociedades de consumo e á produción infinita, nun planeta con recursos limitados.

A EXPOSICIÓN

Alberto Ardid (Vigo, 1986), Julio Catalán (Lugo, 1995), Mar Ramón (Valencia, 1993) e Estéfana Román (Vigo, 2000) mostran traballos nos que os obxectos ocupan o espazo expositivo, principalmente en forma de instalación e de escultura, mediante estratexias de cambio de contexto e reutilización, para propoñer outras miradas, críticas e con certa ironía, dende as que artellar novas formas de acometer a creación artística.

A dialéctica de creación – destrución – recuperación é quizais o elemento unificador de toda a exposición, dende a serie Líneas temporales de Mar Ramón que, en palabras da artista, conforma un diario obxectual de pequenos momentos cotiáns, os diversos materiais atopados de Julio Catalán, cos que re sitúa a relación co territorio, a reflexión sobre os elementos expositivos de Alberto Ardid ou as estrañas pezas introspectivas de Estéfana Román, o conxunto da exposición lévanos a terreos que se sitúan na periferia do que dende os canons tradicionais se entende como obra de arte.

O que hai reflexiona sobre a práctica artística no momento actual e propón unha superación dos procesos e das categorías convencionais, situándose nunha hibridación de linguaxes, técnicas e procesos que amplía a idea de creación, partindo dunha intencionada economía de medios.

Esta economía é levada tamén á formulación da montaxe que prescinde de elementos propios da museografía – ou nalgún caso intégraos como parte da obra- nun exercicio de ocupación do espazo sen solución de continuidade e tamén de posta en cuestión das retóricas expositivas tradicionais. Mediante estes recursos de mínimos, a idea de instalación toma o lugar para ofrecer unha lectura na que a individualidade de cada peza queda ao servizo da lectura da exposición no seu conxunto e parece cuestionar outra das categorías convencionais da arte, como é a idea de autoría.