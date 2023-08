O Porto de Vigo esixe a National Geographic que retire o vídeo que o acusa de pesca ilegal

O Porto de Vigo presentou a National Geographic un requirimento de rectificación e anulación dun vídeo promocional dun documental que elaborou co título ‘O maior porto de pesca ilegal de Europa está en España’ en alusión ao da cidade olívica.

Onte a Autoridade Portuaria do Porto de Vigo, convocou unha rolda de prensa para dar a coñecer os detalles do que segundo palabras do deu presidente, Carlos Botana, consideran que se trata dun “ataque gratuíto, inxustificado e infundado” dese medio de comunicación a “Vigo, o seu porto e o sector da pesca” e defendeu que “a pesca de Vigo é a máis sostible de Europa e o mundo”, lembrando ademáis que o de Vigo é o porto que “máis loitou contra calquera tipo de práctica ilegal, tanto desde o punto de vista social como pesqueiro ou ambiental”.

Carlos Botana destacou que a FAO pon ao porto de Vigo como “exemplo a nivel mundial na loita contra a pesca ilegal”, advertiu que esa organización internacional “forma aos inspectores de pesca de todo o mundo” na cidade galega e avisou de que non vai permitir ” ningún tipo de ataque” cara á cidade, o Porto e a pesca. “É imposible que entre pesca ilegal tendo aquí a Axencia Europea de Pesca”, subliñou o presidente da Autoridade Portuaria e aseverou que en Vigo “inspecciónase o cento por cento do peixe conxelado”, porcentaxe que cifrou no 5 ou o 6 por cen noutros portos europeos.

O primeiro paso do Porto de Vigo ante o vídeo promocional de National Geographic foi requirirlle unha rectificación, a retirada do anuncio e que se emende todo o que nel dise. O Porto anunciou que no caso de que se faga caso omiso a esa solicitude emprenderá accións legais que poden ser pola vía civil, por danos á honra e a imaxe, sen descartar recorrer á vía penal por un suposto delito de calumnias.

Documento “Requerimiento de rectificación” enviado a National Geographic.

No escrito a National Geographic, o Porto rexeita “as manifestacións que se realizan” nas publicacións ao consideralas “falsas, presuntamente manipuladas ou deliberadamente creadas para xerar un gran descrédito e desprestixio e, incluso unha influencia que desequilibraría o mercado da pesca en prexuízo do sector galego e en favor do seu competidor inglés, xustamente, país onde radica a súa empresa”.

Finalmente Carlos Botana sinala que as publicacións non foron “contrastadas, acordadas, autorizadas ou corroboradas” co Porto e a National Geographic requírelle que “non emita o documental referido ou, en caso de persistir na publicación de noticias falsas que profunden na intromisión ilexítima á honra desta Administración e de todo o sector pesqueiro galego, rectifiquen e corrixan o título e os comentarios ao tráiler inmediatamente”. Neste sentido, solicítalle que, “ao principio de todas as súas publicacións, letras brancas que abarquen toda a pantalla e fondo negro” recollan que “as afirmacións que se realizan” na cinta “non foron debidamente contrastadas, acordadas, corroboradas ou autorizadas pola Autoridade Portuaria de Vigo” e que o “porto de pesca ilegal máis grande de Europa non se atopa en Vigo”.