O Paseo das Avenidas de Vigo acolle desde hoxe a 4ª edición da Semana Azul

A Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo inaugurou hoxe a cuarta edición da Semana Azul. Un evento de gran relevancia que busca achegar o mar e as actividades náuticas á sociedade, ofrecendo unha experiencia única na Ría de Vigo.

Co apoio da Secretaría Xeral para ou Deporte, a Autoridade Portuaria de Vigo, a Consellería do Mar, Abanca, Ecoembes e Anfaco-Cecopesca, esta celebración náutica estenderase ata o próximo 8 de outubro.

A cuarta edición da Semana Azul vai en camiño de superar todas as expectativas, xa que conta cunha gran multitude de rexistrados nun programa cunha ampla variedade de actividades ofrecidas polos socios da Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo e destacadas entidades colaboradoras tanto para centros escolares como para o público xeral.

Diferentes actividades

Actividades deportivas, showcookings, visitas, exposicións, charlas de concienciación, concertos e foodtrucks converten á Semana Azul nun evento inclusivo, aberto a persoas de todas as idades e condicións, que busca fomentar a integración e a paixón polo mar entre todos os participantes.

Ademais, o programa conta con actividades gratuítas en horario de mañá dirixidas a centros escolares, debido ao seu gran éxito durante a pasada edición e máis de 15 foodtrucks que operarán de forma permanente desde hoxe e ata o próximo 8 de outubro no Paseo das Avenidas, ofrecendo unha experiencia gastronómica variada a todos os asistentes.

Pero a cousa non queda aí. Hoxe e mañá, e o 6 e 7 de outubro, haberá actuacións musicais de grupos locais totalmente gratuítas, a partir das 20:30h diante da zona de foodtrucks.

Entidades colaboradoras

Entre as entidades colaboradoras que participarán no evento este ano atópanse: Galping, Prado Surf, Asociación de Pesca Deportiva Rías Baixas, Fundación Traslatio, Wake&Dive, Surf Vigo, Asociación Julio Verne, Sailway, Real Club Náutico de Vigo, Mergullo Breogán Mergullo, Navieira Nabia, CEMMA, Coca Cola, Trece Graos, Real Federación Galega de Motonáutica, Asociación Devanceiros do Mar, Asociación Sueste, Amonaga, Ou Cerco Redeiras de Cangas, Escola Naval Militar e Nos Agrupación Cultural Deportiva Recreativa.

Ao acto de inauguración da cuarta edición da Semana Azul, que se celebrou no paseo das Avenidas esta mesma mañá, asistiron o secretario Xeral para ou Deporte, José Ramón Lete; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Carlos Botana; o presidente da Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo, Jorge Alonso; e a delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

As persoas interesadas en participar nas actividades da Semana Azul poden consultar a dispoñibilidade de prazas a través do blogue da páxina web da Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo: (https://www.ariven.es/blog/), así como nas redes sociais da asociación: Twitter (@CN_Riadevigo) e Facebook.