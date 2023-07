O Parque Nacional das Illas Atlánticas ofrece este verán 350 rutas guiadas de balde

As rutas son de balde, pero as persoas interesadas deberán facerse cargo do custo do transporte ás illas e inscribirse previamente na web da central de reservas ou persoalmente nas casetas de información que hai en Cíes e en Ons no día da visita

O Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia oferta este verán un total de 350 rutas guiadas con aproximadamente 4.000 prazas para coñecer a natureza e a historia das illas que conforman este espazo natural.

Todas as rutas faranse en grupos reducidos co fin de poder ofrecer unha experiencia da máxima calidade. No caso de Cíes e Ons, as persoas interesadas poderán apuntarse xa de xeito presencial nas casetas de información localizadas nas propias illas para participar nas visitas con guía que se realizarán a diario ata o 15 de setembro. Ademais, tamén se ofrecerán a través da central de reservas 250 prazas para asistir a algunha das excursións organizadas todos os mércores ás 12.00 horas durante os meses de xullo e agosto no caso de Cíes, e os xoves á mesma hora no de Ons.

En canto ás rutas guiadas polos arquipélagos de Cortegada e Sálvora só hai opción de reservar a través da páxina web. En Cortegada ofrécense un total de 6 visitas todos os domingos desde o 23 de xullo ata o 27 de agosto. Para Sálvora tamén serán 6 rutas, neste caso, cada luns desde o 24 de xullo ao 28 de agosto. Estas excursións serán en grupos de 10 a 15 persoas, e o número de prazas total é de 154.

A solicitude a través da central de reservas das visitas a Sálvora e Cortegada poderá facerse, como moi tarde, ata o xoves anterior ao da excursión; e para Cíes e Ons, ata 24 horas antes da realización da ruta para reservas en liña, ou no mesmo día en caso de facelo presencialmente nas casetas de información.

Cómpre subliñar que, aínda que todas estas rutas son gratuítas, os visitantes deberán facerse cargo do traslado ata a illa. No caso de Cíes e Ons, ao existir transporte regular durante o verán, cada persoa debe solicitar a súa autorización de visita e o seu billete. O guía, pola súa parte, estará esperando na illa.

Así e todo, no que respecta a Sálvora e Cortegada, que só se poden visitar en compañía dun monitor, o propio Parque Nacional organiza o grupo e contrata o transporte, pero o visitante, logo de reservar a súa praza a través da páxina habilitada, debe pagar o billete á navieira seguindo as indicacións que se lle farán chegar.

Este programa de rutas de verán do Parque Nacional naceu no ano 2004, ofertando nun principio rutas guiadas ás illas de Cíes e de Ons, e ampliando a actividade a partir do verán de 2017 tamén aos arquipélagos de Sálvora e Cortegada. Grazas a el, puideron visitar estes espazos naturais máis de 50.000 persoas nos 19 anos que leva activo.

Así mesmo, en todas as illas poden realizarse ata 10 itinerarios sinalizados. Cada un está indicado cunha cor e hai folletos explicativos sobre o percorrido tanto na web como nas casetas de información do Parque Nacional. En canto á temática, recollen tanto aspectos naturais como culturais e histórico-etnográficos que axudan a coñecer cada un dos arquipélagos.