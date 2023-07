O parador de Baiona é o máis bonito de España segundo unha coñecida guía de viaxes

A famosa publicación de guías de viaxes Lonely Planet levou a cabo unha enquisa masiva entre a súa comunidade de viaxeiros en Instagram para seleccionar o Parador máis fermoso de España

Máis de 45.000 viaxeiros participaron nas distintas etapas da selección, chegando á gran final disputada polos Paradores de Baiona e Selecta, ambos con estilos moi diferentes pero cun elemento en común: están situados en lugares excepcionais.

O terceiro posto outorgóuselle á edificación da Gomera e, cunha posición tamén destacable, séguelle Hondarribia. Pero, por que o Parador de Baiona é o máis bonito de España? A “fortaleza das Rías Baixas”, como así se refire a publicación ao parador galego, destaca, sobre todo, pola súa historia.

O castelo de Monterreal, ou castelo de Baiona, é unha fortaleza do século XII, que se terminou de construír no século XVI. Tamén se coñece como fortaleza do Monte Boi e está rodeado dun paseo, onde por unha banda pódese apreciar a arquitectura do castelo e por outra as ondas rompendo contra as rocas. A contorna non ten rival e as vistas son de postal.

Monte Real foi un punto estratéxico para a defensa do territorio marítimo da zona. A transformación da fortaleza en vila debeuse a que os Reis Católicos outorgáronlle a Carta poboa, que posibilitou que duascentas familias asentásense alí protexidos das murallas.

O seu período de maior esplendor foi do século XV ao XVI, cando se converteu nun enclave comercial, grazas ao privilexio que Juan II de Castela concedeu a Baiona e á Coruña de ser os únicos portos galegos que podían comerciar co estranxeiro.

A aparencia actual do castelo procede da reconstrución efectuada no século XVI polo conde de Gondomar, que o renombró como castelo de Monterreal, en honra dos Reis Católicos. Unha viaxe apaixonante pola historia de España desde a esquina noroeste do país.