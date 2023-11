O Multiusos Mercado de Sabarís acolleu o I Concurso de Debuxo convocado pola Asociación de Veciños “Castro e Ladeira”

O Multiusos Mercado de Sabarís acolleu a entrega de premios do I Concurso de Debuxo convocado pola Asociación de Veciños “Castro e Ladeira” que contou coa participación do alumnado do CEP Sabarís.

O Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, foi o encargado xunto cos directivos da asociación de facer a entrega de premios ao estudiantado gañador. A elección dos premiados resultou difícil pois os traballos presentados prostraron un nivel extraordinario. Os pequenos e pequenas do CEP Sabarís gozaron dunha xornada moi especial.

Os debuxos galardoados foron seleccionados para formar parte do calendario do ano 2024 realizado pola Asociación de Veciños de Sabarís “Castro e Ladeira”.

No acto tamén participaron o Concelleiro de Cultura, Policarpo Vilar Misa, e a Concelleira de Política Social e Asociacionismo, Ana María Iglesias Rodríguez. O Tamén representantes da dirección do centro escolar e profesorado.