O mellor da vela brilla en Baiona, na gala dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda

Os prestixiosos galardóns entregáronse este sábado no Monte Real Club de Yates de Baiona, cumprindo o seu trixésimo primeira edición e premiando aos equipos e regatistas máis destacados da tempada

É un dos momentos máis esperados cada ano durante a celebración do Trofeo Príncipe de Asturias. Este sábado o Monte Real Club de Yates acolleu a tradicional gala dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda na que se entregaron os galardóns aos regatistas e equipos máis destacados do panorama náutico español.

Fernando León, o ClubSwan42 Nadir de Pedro Vaquer, a tripulación formada por Ian Walker e Finn Dicke, Diego Botín e Florian Trittel, Gisela Pulido e El Role de Nacho Gómez foron os seis homenaxeados que este ano se levaron o premio á mellor carreira deportiva, mellor barco do ano, mellor tripulación xuvenil, mellor proxecto olímpico, mellor proxecto olímpico feminino e o premio Mariano Augado de comunicación.

O acto arrincou cos discursos de benvida do presidente do Monte Real, José Luis Álvarez, e o vicepresidente executivo de Terras Gauda, Antón Fonseca Moretón.

“Hoxe congregámonos para celebrar os logros daqueles que deixaron unha pegada indeleble no fascinante universo da navegación a vela”, comezou afirmando Álvarez. “Uns triunfos que a miúdo se plasman en fugaces escintileos de gloria, cando os atletas ascenden ao podio ou se colgan medallas, pero que encerran no seu interior incontables horas de dedicación e un compromiso inquebrantable. E é xustamente esa entrega, en ocasións oculta tras bambalinas, o que quixese que aplaudísemos con entusiasmo esta noite, cando os laureados sexan chamados a recibir as súas merecidas homenaxes”.

O primeiro galardón da noite foi para a mellor tripulación xuvenil da tempada, que recaeu en Ian Walker e Finn Dicke. O xurado que outorga os premios quixo recoñecer este ano o traballo dos regatistas do Club Nàutic S´Arenal tras unha tempada brillante na que lograron colgarse o ouro no Campionato de Europa xuvenil de 420 e o bronce no Mundial. “É un grandísimo honra ser distinguidos con este premio, porque é o peche perfecto a unha tempada chea de emocións boas e non tan boas que nos fixeron crecer tamén como persoas e formar un gran equipo”, declarou Walker.

O seguinte premio en entregarse foi o do mellor barco do ano para o ClubSwan42 Nadir. O barco armado e patroneado polo regatista mallorquino Pedro Vaquer pechou en 2022 a súa mellor tempada adxudicándose o Mundial de Valencia, a Copa do Rey MAPFRE e a Rolex Swan Cup de Sardeña. A clave do seu éxito, tal e como declara Vaquer, débese a “unha tradición de navegación deportiva a vela pasada de pais a fillos. Se se puido competir exitosamente contra equipos internacionais foi por esa tradición e por poder formar un equipo de excelentes deportistas españois”.

O premio Mariano Augado de comunicación nesta edición dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda levoullo o proxecto de podcast El Role, creado e dirixido polo xornalista valenciano Nacho Gómez-Zarzuela. ““Recibir este premio é unha honra tan enorme como inesperado. El Role é un proxecto pequeno en termos de audiencia e económicos e moi novo, xa que levamos só dous anos de vida. Eu sinto coma se a un pequeno documental experimental déronlle un Goya”, explicou.

Con 29 anos de idade cada un, o equipo formado por Diego Botín e Florian Trittel é unha das grandes apostas da vela española para os Xogos Olímpicos de París 2024, e este ano foron galardoados co Premio Nacional de Vela ao mellor proxecto olímpico da tempada. En apenas dúas tempadas competindo xuntos xa lograron posicionarse como unha das tripulacións favoritas do panorama internacional, logrando o título de campións de Europa da clase e subcampións do mundo dous meses máis tarde. Os seus compromisos deportivos impedíronlles estar esta noite no Monte Real para recoller o galardón, acudindo no seu nome o adestrador arousán Ero Pons. “Que o Monte Real, a través dos Premios Nacionais, recoñeza a nosa dedicación tamén é signo de que estamos a conseguir alcanzar os nosos obxectivos”, afirmou Trittel ao coñecer a noticia de que serían distinguidos na gala.

Pola súa banda, o quinto galardón da noite foi para a dez veces campioa do mundo de kitesurf e membro do equipo olímpico español, Gisela Pulido, como mellor proxecto olímpico feminino tras unha tempada na que a catalá afincada en Tarifa lograba o seu primeiro gran podio de Formula Kite co bronce no Campionato de Europa celebrado en Lepanto (Grecia). Pulido non ppudo asistir ao acto e foi a galega Támara Echegoyen, a encargada de recoller o premio no seu nome, e transmitirno seu nome a seguintes declaracións: “Que recoñezan o teu traballo e esforzo sempre che motiva moitísimo e axúdache a seguir adestrando a lume de biqueira, polo que estou moi contenta de recibir este premio. Encantoume estar en Baiona para recollelo, pero agora tócame estar centrada nos adestramentos de fronte ao próximo Europeo no que tratarei de conseguir a praza de país para os Xogos Olímpicos”.

O último premio en entregarse foi o de Fernando León, distinguido co Premio Nacional á mellor carreira deportiva. O canario, que xa foi nomeado patrón do ano en 2005, conta cun palmarés no que destacan catro participacións nos Xogos Olímpicos, unha medalla de ouro e catro títulos mundiais en diferentes categorías. “Sempre é unha satisfacción moi grande que che recoñezan a túa traxectoria, porque significa que nalgún lugar deixaches pegada e iso faime sentir moi contento”, finalizou León.

Nesta trixésimo primeira edición da gala, o presidente do Monte Real e o vicepresidente executivo de Terras Gauda estiveron acompañados de Pedro Cardona, comandante director da Escola Naval Militar; Diego Calvo, vicepresidente da Xunta de Galicia; Jesús Vázquez Almuiña, alcalde de Baiona; Marta Fernández-Tapias, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra; Gabriel González Eiroa, director comercial de ABANCA; e Pilar de Sas, que entregou o premio de comunicación que leva o nome do seu marido, Mariano Augado.

Un espectáculo de fogos artificiais e música en directo puxeron o broche final a unha das noites máis esperadas da tempada e que se celebra cada ano no marco do Trofeo Príncipe de Asturias.