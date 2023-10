O Instituto de Estudos Miñoráns prende o Val de Miñor cunha chama literaria

O Ciclo Literario Miñorán reunirá as escritoras e escritores máis apegados ao Val de Miñor nunha serie de sesións mensuais

O Grupo de Promoción do Uso do Galego do Instituto de Estudos Miñoráns celebra a riqueza literaria do Val de Miñor co Ciclo Literario Miñorán (CLM), invitando as escritoras e escritores máis relacionados coa comarca.

Cunha estrutura mensual, irase presentando cada autor/a, o que proporcionará á comunidade local unha oportunidade estupenda para mergullarse na creatividade e talento literario inspirado polo Val de Miñor. Esta iniciativa busca promocionar o uso do galego e celebrar o patrimonio literario da comarca fomentando o amor polas nosas letras.

O primeiro trimestre do ciclo CLM comezará o 20 de outubro co recoñecido talento da escritora Iria Alonso, seguida polo escritor, editor e director de Xerais, Fran Alonso o 10 de novembro. O ciclo concluirá este 2023 o 15 de decembro coa poeta Marta Dacosta, recentemente galardoada co premio de poesía Filomena Dato. Cada escritora e escritor convocado atesoura distincións literarias notables, o que engade un brillo especial á súa participación. Cada trimestre darase a coñecer a programación da estación literaria.

Este evento singular non só ofrecerá un escenario para que os escritores e escritoras máis apegados ao Val de Miñor compartan as súas creacións e experiencias co público, senón que tamén quere fomentar a conexión entre a comunidade e o panorama literario local. As sesións, de acceso libre e gratuítas, comezarán ás 20 h.

O Ciclo Literario Miñorán é un reflexo do compromiso do Grupo de Promoción do Uso do Galego co enriquecemento cultural e a difusión da literatura no Val de Miñor.