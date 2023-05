Dentro do foro Pensar o mundo desde Galicia, o Consello da Cultura Galega organiza a xornada “O galego ante o desafío das sociedades multilingües”, que terá lugar o 8 de xuño de 2023

A inscrición nesta actividade está aberta e é gratuíta

Dende 1983 ata hoxe o Consello da Cultura Galega leva corenta anos promovendo o debate, a pescuda e a creación arredor de diversos eidos do saber, mais tamén sobre cuestións que atinxen aos problemas e inquedanzas da sociedade galega no pasado, no presente e no futuro. Froito diso foi un amplo elenco de congresos, debates, xornadas, publicacións e informes. Recollendo o legado do feito na súa historia, mais con proxección cara ao futuro, o Consello da Cultura Galega propón un foro de reflexión arredor de cuestións candentes no mundo actual, estruturado en oito xornadas con periodicidade mensual (de marzo a novembro de 2023) nas que se abordarán temáticas moi presentes nas actividades da institución, como a posverdade na información, a economía da cultura, os desafíos para o humanismo das novas tecnoloxías, a calidade da democracia, os retos presentes e futuros do feminismo, o papel do galego nunha sociedade multicultural, a sustentabilidade da economía global e o papel do patrimonio e da paisaxe.

Máis de corenta personalidades do mundo cultural, científico e académico galego, ibérico e mundial daranse cita en Santiago de Compostela para reflexionar, debater e profundar na interpretación dos desafíos desta terceira década do século XXI, con vontade interdisciplinaria e dialogante. Dende Galicia, recollendo a tradición iniciada hai máis dun século pola Xeración Nós e polo Seminario de Estudos Galegos, aspiramos a repensar o mundo e a sermos unha célula de universalidade.

O galego ante o desafío das sociedades multilingües

O obxectivo desta xornada é debater sobre as posibilidades que para o idioma galego se abren nun futuro que se contempla como un contexto de profunda transformación no relativo á ecoloxía da diversidade lingüística e de reforzo do plurilingüismo. E isto vai acontecer en sociedades que verán como os avances tecnolóxicos crean novas condicións de posibilidades para esa diversidade.

Ao mesmo tempo, avaliarase como esas transformacións se producen en paralelo ao evidente declive dos modelos identitarios baseados na identificación lingua-Estado ou en conceptos que precisan unha revisión crítica como o de lingua nacional.