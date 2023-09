O festival Revenidas presenta unha edición que aposta polo talento galego, feminino e emerxente

Este xoves presentouse oficialmente o festival Revenidas, que se celebrará do 7 ao 10 de agosto en Vilaxoán

O festival Revenidas, que se celebrará do 7 ao 10 de agosto en Vilaxoán presentou oficialmente este xoves a que posiblemente vaia ser a edición máis exitosa da súa historia. “Non só porque os 6.500 abonos que se puxeron á venda estean esgotados desde un mes antes do inicio do festival”, subliñou o seu organizador, Xoán Quintáns, senón por “xerar unha importante colaboración entre o sector público e privado” e por ser capaces de “crecer sosteniblemente sen perder a identidade nin o apego ás nosas raíces”.

Asegurou Xoán Quintáns que “despois de 20 anos pódese dicir que Revenidas é unha iniciativa consolidada”. E baseou o seu argumento en datos como que na edición de 2003 o festival contou cun orzamento de 6.000 euros en tanto que a deste ano supera os 200.000. Ao tempo, tamén lembrou que o festival xera 300 postos de traballo, no seu maior parte de persoas de Vilaxoán e da súa contorna.

O Revenidas comezará o xoves 7 de setembro coa presenza de dúas dos grandes nomes de referencia da nova escena latinoamericana como son Panteón Rococó e Ana Tijoux. Xunto a eles actuarán tamén Desakato (que ofrecerán en Vilaxoán o seu último concerto antes de despedirse como banda o 11 de novembro), a combativa activista feminista arxentina Sara Hebe, a gañadora do concurso Sons Mans HYDN, o festivo colectivo madrileño de cumbia-punk, rap e electrónica Tremenda Jauría, The Skarnivals, Arrythmia e A Duendeneta.

A segunda xornada do festival, a do venres 8, reunirá ao valencianos Zoo, á gran revelación da música galega deste 2023, Fillas de Cassandra, aos tamén valencianos e igual de comprometidos Os Chikos do Millo, ao principal expoñente da música electrónica en eúscaro, Zetak; ao novo grupo de Evaristo Calvo, Tropa do Carallo; a Sheila Patricia, A Regadera, Rebeliom do Inframundo e A Duendeneta.

O sábado 9 de setembro o Revenidas recibe a Ska-P, que ofrecerán en Vilaxoán o seu único concerto en Galicia deste ano. Ese mesmo día terá lugar o concerto especial do XX Aniversario de Dakidarría, cun bo número de artistas invitados. Completan o cartel do sábado o músico asturiano Rodrigo Cuevas, Heredeiros dá Crus, A Elite Lamatumbá, Nativa, Kiza, Ou Rabelo, Familia Caamagno, Mondra, The Rapants, Me Fritos and the Gimme Cheetos e Kris K Dj.

A xornada do domingo 10, na que se celebrará a tradicional sardiñada popular e a Gala de Circo Solidaria, contará no plano musical coas actuacións de Uxía Lambona e a Banda Molona, Xosé Lois Romero e Aliboria e A Yaya Dj, que será a encargada de pechar o Revenidas 2023. A programación do Revenidas complétase cunha un bo número de actividades paralelas. A primeira delas é o roteiro Redescubre Vilaxoán, guiado por Xurxo Souto, que partirá ás 17 horas do xoves 7 de setembro.

Os concertos a bordo –pequenos recitais en formato acústico e para un aforo máximo de 12 persoas que se ofrecen a bordo dun barco do xeito– terán lugar o sábado 9 (con Zeltia Irevire, Sheila Patricia e Antía Ameixeiras) e o domingo 10 (MJ Pérez, O seu Garrido e Tanxugueiras). A tradicional sardiñada popular, que foi a que deu orixe ao festival, celebrarase o domingo 10 de setembro a partir das 13.30 h.