“O Ferrocarril do Miño, por un tren de proximidade transfronteirizo”

Organizado pola Deputación de Pontevedra e a Fundación Centro de Estudos Eurorrexionales (FCEER) os días 22 e 23 de xuño vaise celebrar no Parador de Turismo de Tui o Foro de Mobilidade Transfronteiriza do Río MIño.

O Foro está financiado nun 75 % con fondos FEDER a través do proxecto “Smart Minho Plus” e aprobado na sexta convocatoria do Programa operativo de cooperación transfronteiriza España-Portugal 2014-2020

O xoves 22

Despois da Apertura Institucional o Foro arrancará coa primeira mesa e co tema:

FERROCARRIL EURORREXIONAL NO CONTEXTO EUROPEO

O ferrocarril do Miño é unha peza estratéxica na vertebración da fachada atlántica da península ibérica, xa que ocupa unha posición central entre as áreas metropolitanas do Porto e de Vigo. Por outra banda, correspóndese co principal paso da fronteira entre Galicia e o norte de Portugal, así como o máis transitado dos pasos fronteirizos entreos dous estados peninsulares.

Esta primeira mesa busca contextualizar o ferrocarril do Miño dentro das dinámicas institucionais e as políticas actuais. Para iso contarase coa presenza do Comisionado do Corredor Atlántico, creado recentemente polo Goberno de España, ao que pertence o ferrocarril miñoto. A presenza do Comisionado do Corredor Mediterráneo, con moitos anos xa de experiencia, será fundamental para aprender da traxectoria e ter referencias doutro territorio semellante ao noso.

Participan:

Josep Vicent Boira Maiques, comisionado do Goberno para o desenvolvemento do Corredor Mediterráneo en España en ADIF, Ministerio de Fomento

José Antonio Sebastián Ruiz, comisionado do Goberno para o desenvolvemento do Corredor Atlántico en ADIF, Ministerio de Fomento

É POSIBLE UN TREN DE PROXIMIDADE TRANSFRONTEIRIZO? EXPERIENCIAS EN EUROPA

Un panel de experiencias europeas sobre a implantación de proximidades ferroviarias transfronteirizas, presentadas por técnicas e técnicos e xestoras e xestores destas, nos que se contrastan modelos de implantación e xestión.

Participan: