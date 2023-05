O CSIC crea un mapa interactivo que mostra como se organiza espacialmente o ADN do rodaballo para darlle esa forma aplanada

O IIM (Vigo) liderou o traballo en colaboración co CABD (Andalucía) e Pescanova Biomarine Center.

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), en colaboración con Pescanova Biomarine Center, creou por primeira vez, mediante a aplicación de técnicas xenómicas de última xeración, un mapa interactivo que mostra como se organiza e empaqueta o ADN do rodaballo para darlle a súa forma aplanada tan característica.

O CSIC levou a cabo este traballo a través de Laboratorio de Biotecnoloxía Acuática (AcuaBioTec Lab) do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (IIM-CSIC), liderado polo Investigador Josep Rotllant, e do grupo de Juan Tena do Centro Andaluz de Bioloxía do Desenvolvemento (CABD-CSIC).

“A metamorfose é un proceso postembrionario amplamente estudado no que moitos tecidos sofren modificacións dramáticas para adaptarse ao novo estilo de vida adulto. Os peixes planos, como o rodaballo, representan un bo exemplo de metamorfose en peixes teleósteos: cambia drasticamente a súa forma corporal durante o seu crecemento, pasando dunha larva pelágica simétrica a un xuvenil bentónico asimétrico completamente plano”, explica Laura Guerrero, investigadora predoctoral do grupo de Biotecnoloxía Acuática do IIM, quen engade que “con todo, descoñécense as bases xenéticas deste incrible proceso de tranformación corporal. Por iso, acometemos a tarefa de crear unha ferramenta útil e fiable para avanzar no estudo molecular da metamorfose en rodaballo”. Na devandita ferramenta incluíronse catro etapas: a filotípica (3 días posteriores á fecundación), premetamórfica (15 días posteriores á eclosión) e clímax de metamorfose (23 días) e post-metamórfica (37 días).

A metodoloxía para levar a cabo o deseño e a posta a punto da ferramenta incluíu tanto a selección de mostras, o que abarcou as catro etapas de desenvolvemento citadas anteriormente, como a extracción e secuenciación de ADN e ARN e as diferentes análises ómicos (ATACseq e RNAseq), entre outras. Juan Tena, do CABD-CSIC, comenta que “foi unha experiencia estupenda poder contribuír para este traballo con apoio técnico para a realización dalgunhas análises”.

“Esta nova ferramenta permitirá á comunidade científica estudar en profundidade as bases moleculares deste proceso, podendo mergullar directamente por un mapa interactivo do ADN que desvela zonas activas e inactivas do xenoma durante a metamorfose deste animal, e que por tanto axudará a comprender a cuestión fundamental de como un único xenoma pode crear dous deseños corporais completamente diferentes nun mesmo animal”, avanzan os investigadores.

O traballo levouse a cabo no marco do proxecto: “One genome for two body plans: genome-wide functional genomic and transcriptomic approaches to understand the genetic bases of fish metamorphosis”, correspondente ao Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia (Subprograma Estatal de Xeración do Coñecemento), no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013- 2016.

Referencia

Guerrero-Peña L, Suarez-Bregua P, Gil-Gálvez A, Naranjo S, Méndez-Martínez L, Tur R, García-Fernández P, Tena JJ, Rotllant J.Genome-wide chromatin accessibility and gene expression profiling during flatfish metamorphosis. Scientific Data. 2023 8;10(1):196. doi: 10.1038/s41597-023-02111-4