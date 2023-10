O Concello de Baiona lanza unha campaña para fomentar a corresponsabilidade nas tarefas do fogar

O salón de actos do CPI de Cova Terreña en Baiona acolleu esta mañá o acto de presentación da campaña de sensibilización e fomento da corresponsabilidade no ámbito dos coidados. Baixo ou lema: e ti encárgaste? Comparte ou peso dá responsabilidade; a Concellería de Igualdade do Concello de Baiona a través do Centro de Información á Muller lanza unha campaña a favor da corresponsabilidade no fogar que insta os homes a asumir os coidados e os labores do mesmo.

O Consistorio reivindica a importancia de repartir de forma equitativa entre mulleres e homes as tarefas do fogar e de coidados entre homes e mulleres e erradicar desigualdades de xénero. Esta dirixida ao conxunto da cidadanía baionesa, ás distintas unidades familiares, apela de forma específica aos homes para incrementar a súa implicación e dedicación nas tarefas e coidados do fogar.

O alumnado de 4º E.S.O. do C.P.I DE Cova Terreña participou activamente no acto de presentación. Durante a mesma, resaltouse que “A corresponsabilidade é o contrapunto necesario para que poida darse a necesaria conciliación familiar e laboral. Beneficia a todos os membros da unidade familiar: As mulleres terán máis tempo para elas mesmas, os fillos e fillas terán mais relación cos seus pais, adquirirán responsabilidades e valores igualitarios e os homes obterán as ganancias de manter unha relación mais directa e equilibrada coas súas ser queridos”.

A campaña municipal consta de cartelería, díptico e postal- recoñecemento da corresponsabilidade familiar, para que as familias poidan coñecer como é o seu fogar en relación coa corresponsabilidade, defínese a corresponsabilidade, detallando os beneficios para a unidade familiar , así como a plasmación do decálogo en materia de corresponsabilidade dirixido aos homes elaborado polo proxecto transnacional ALL TOGETHER que enumera os beneficios que como home obtense coa corresponsabilidade

Así mesmo, forma parte da campaña un vídeo no que participan mulleres e homes de distintos ámbitos da vila de Baiona para transmitir o concepto e beneficios da corresponsabilidade para a unidade familiar e a sociedade en xeral, a través de distintas mensaxes. Desde e Concello de Baiona preténdese con esta actuación chegar ás conciencias dos baioneses e baionesas e que reflexionen sobre o papel que cada membro da unidade familiar ten para avanzar cara unha sociedade máis xusta e igualitaria .

A campaña estará activa durante un período imporante de tempo e terá presenza nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook. Tamén na páxina web municipal e na canle de Youtube do Concello de Baiona.

O Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, na súa intervención destacou que “Cada día que pasa, máis homes entenden que non se trata de axudar, senón de que cada un faga o seu parte”, e sinalou, “e con esta campaña queremos lembrar que ser unha familia significa compartir as responsabilidades no que non nos gusta e o que nos gusta, poñendo así a atención na corresponsabilidade á hora de compartir as tarefas máis cotiás e de coidados, tradicionalmente asumidas polo xénero feminino”.

Tanto o Alcalde como a Concelleira de Igualdade queren dar as grazas “a todas as persoas que fixeron posible que este proxecto se fixese realidade, a todas as persoas protagonistas do vídeo, a todos os centros escolares, asociacións e clubs que colaborarán na súa difusión para que a mensaxe chegue ao maior número de familias do municipio”.

No acto de presentación desta mañá tamén participaron distintos representantes destas asociacións e colectivos que fixeron posible a realización desta campaña.

A Concellería de Igualdade a través do Centro Municipal á Muller do Concello de Baiona pon en marcha este novo proxecto municipal para seguir fomentando e profundando na igualdade real entre mulleres e homes da nosa localidade. O programa #enmarcar dentro do Plan Corresponsables financiada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e polo Minsterio de Igualdade.