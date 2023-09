O Club Hípico Equigalia de Tui acollerá esta fin de semana un Concurso Nacional de Saltos

As instalacións do Club Hípico Equigalia acollerán esta fin de semana un Concurso Nacional de Saltos que vai reunir a medio centenar de destacados xinetes e amazonas.

Este evento hípico organizado polo Club Hípico Equigalia, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e o Concello de Tui foi presentado este mediodía polo alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro González, o delegado de Deportes da Xunta de Galicia en Pontevedra, Daniel Benavides, a presidenta do Club Hípico Equigalia, Elvira Crespo Conde, a directora do Concurso, Paula López Crespo, a secretaria do Club Hípico Equigalia, Natalia Blanco Díaz e o vicepresidente da Federación Hípica Galega, Gonzalo Autran Castel.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, amosou a súa satisfacción pola celebración en Tui dunha proba desta categoría, lembrando que a cultura equina conta en Tui e na contorna con gran tradición. Transmitiu á organización o agradecemento polo labor que realizan e por esta celebrar en Tui esta proba nacional. Fixo un chamamento ao público a achegarse até as instalacións de Equigalia e gozar deste evento deportivo.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Daniel Benavide, salientou coma a hípica é un deporte que contribúe a afianzar a poboación no rural. Engadiu que en Galicia somos referentes neste deporte, e aportou coma dato que a comunidade conta ocupa o cuarto posto a nivel nacional no número de licencias neste deporte. Tamén indicou que Tui é un exemplo para moitas localidades no mundo do deportes e nos eventos deportivos que acolle.

O vicepresidente da Federación Hípica Galega, Gonzalo Autran, explicou que en Tui daranse cita medio centenar de participantes, entre os cales estarán un campión olímpico portugués e varios jinetes relevantes no campionato galego. Tamén participarán 20 alumnos de Equigalia. Haberá un centenar de saídas a pista nas distintas modalidades entre as que estarán os saltos a 1,10 m, 1,20 m e 1,30 m.

Elvira Crespo, a presidenta do Club Hípico Equigalia, salientou coma esta Concurso Nacional era o soño do seu marido, Luís Pimental, que esta fin de semana se vai facer realidade. Destacaba que será un espectáculo ao que convidaba a asistir. Paula López, a directora do Concurso, quixo salientar o nivel de xinetes e amazonas que competirán, tamén coma será unha oportunidade para o alumnado da escola de Equigalia que tamén acudirá ao concurso. Amais salientaba coma na fin de semana con motivo deste evento haberá nas propias instalacións eventos festivos e gastronómicos.