O CAAN da Deputación de Pontevedra supera as 300 adopcións no que vai de ano

A cifra de 306 animais que atoparon fogar ata o 5 de xuño supón unha media diaria de adopcións de 2 cans e cadelas, con Vigo e Pontevedra como cidades con máis acollida

O Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra vén de superar as 300 adopcións no que vai deste ano 2023, un dato que segue a amosar a enorme concienciación cidadá acerca do coidado e benestar animal. A cifra superouse este pasado luns 5 de xuño coa marcha de “Rocky”, un cachorro que fora rescatado en maio tras ser abandonado nun monte de Marín xunto a outras dúas femias da mesma camada e, tras recuperarse das graves condicións nas que chegou ao centro, agora vén de saír do CAAN cara Nigrán. Como el, xa son 306 os/as cans e cadelas as/os que atoparon un novo fogar desde as instalacións da Armenteira desde o 1 de xaneiro, o que supón unha media de case 2 animais por día (1,9).

As 306 adopcións acadadas desde xaneiro foron todas en territorio nacional, a maioría formalizadas en Galicia (265), e o resto en Castela e León e Asturias (14), Asturias (14), Castela A Mancha (6), Cataluña (4), Madrid (2) e Estremadura (1). No que se refire á comunidade galega, a meirande parte das saídas producíronse na mesma provincia de Pontevedra (196), seguidas das 31 en Ourense, 30 en Lugo e 8 na Coruña. O concello con máis adopcións foi Vigo (33), seguido de Pontevedra (25). Na provincia tamén hai que destacar os rexistros de Sanxenxo e Nigrán (ambos con 11 adopcións), amais dos de Redondela (10), Meis e Cambados (con 8), Vilagarcía e Ribadumia (7), Gondomar (6) ou Poio, Lalín e A Lama (con 5).

Na actualidade, hai 52 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes adheridos ao CAAN, que segue mantendo a premisa de fomentar o dereito á vida dos animais, erradicar o abandono e promover as adopcións. O centro traballa 24 horas ao día os 365 días do ano, con servizos de recollida e veterinario de urxencia. As adopcións son gratuítas e os animais saen do centro vacinados, con chip, desparasitados e esterilizados. O persoal asesora as persoas sobre o can ou cadela que pode adaptarse mellor ás súas necesidades. Tanto para visitas como para formalizar as adopcións pídese cita previa nos teléfonos 986 140 360 ou 886 217 391.