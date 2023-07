O barroco, a lírica cubana e as sonatas de Beethoven, próximas citas do IKFEM

O organista Abraham Martínez ofrecerá un concerto na emblemática catedral tudense

Son xa miles as persoas que asistiron aos distintos concertos que tiveron lugar desde o inicio do Festival IKFEM, fai escasos tres días. O río Miño, a Fortaleza, o Jardim Municipal de Valença ou o Convento de Ganfei foron xa escenarios de actuacións que conquistaron ao público dunha lado e outro da fronteira.

No ecuador do festival, a programación continúa hoxe co esperado concerto do organista Abrahm Martínez na maxestosa Catedral de Tui, será ás 20 horas, con entrada libre como todos os concertos de IKFEM. Abraham Martínez é unha dos organistas máis prestixiosos de España, creador da Fundación Alqvimia Misicae é tamén profesor de música sacra no Conservatorio de Sevilla e mestre organero desde hai case dúas décadas.

Hoxe tamén, ás 22:30 horas e noutra igrexa, a de San Domingo , Pilar e Arabel Moráguez (Cuba), ofrecerán o concerto “Cantares de Cuba”, unha selección de músicas criollas, boleros, romanzas de zarzuela, cancións afrocubanas, sones, danzones e danzas para piano, un programa de concerto rico e colorido cun repertorio representativo en grao sumo selecto da música tradicional cubana para dúo de voz e piano, e piano só. Ademais levará a cabo a estrea mundial de óbraa “Elexía da nostalxia” do compositor cubano Leo Brouwer.

Pilar Moráguez é Graduada en dirección coral e licenciada en canto lírico no Instituto Superior de Arte da Habana. Gañadora de premios en concursos internacionais, cantou en Cuba, España, Portugal, Rusia, Corea, Italia, Inglaterra, Francia, Alemaña, Bélxica, Chile e Holanda. Debutou como Lucrezia na ópera Lucrezia Borgia de Donizetti baixo a dirección de Miquel Ortega e escena de Emilio Sagi, estreou D’ópera do Gran Teatro do Liceu de Barcelona baixo a dirección de Joan Font de Els Comediants.

Arabel Moráguez é graduado en piano polo Instituto Superior de Arte da Habana obtendo premios en diversos concursos en Cuba, España e Italia. O seu repertorio pianístico abarca un extenso catálogo de obras que percorren diversidade de estilos comprendidos desde o Barroco, o Clasicismo, o Romanticismo e a Música do século XX ata a Música Contemporánea e onde a música cubana ocupa un lugar destacado.