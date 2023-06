O balonmán solidario triunfa en Redondela

O Concello de Redondela mostra a súa satisfacción polo éxto doi I Torneo de Veteranas de Redondela organizado pola equipa “Sarillas” da SAR en colaboración coa Concellería de Deportes. O evento, celebrado o pasado sábado 17 de xuño era de carácter solidario coa ontención de recadar fondos para a asociación Agaela

Parciparon máis de 100 xogadoras de Sevilla, Asturias, Valladolid, Portugal e Galicia nunha xornada – de 9:00h a 21:00 h- na que xogaron partidos de 30 minutos e na que a equipa vencedora foi Ferrolterra. O pavillón foi enchéndose de familiares das 100 xogadoras participantes e de afeccionados do balonmán que se achegaron a ver xogar ás veteranas e participar na causa solidaria. Conseguíronse recadar 1.228 euros a través da venda de rifas que se destinará integramente á Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica.

As Sarillas fan un balance moi positivo da experiencia que estivo chea de sorpresas. Durante os descansos dos partidos fíxose o sorteo das rifas repartindo case 50 agasallos doados polo comercio local. Os gañadores e gañadoras recibiron dende cestas de froita a material deportivo, cupóns para peiteados ou accesorios de xoiería. Ademais, o Concello ofreceu bolsas e camisetas serigrafiadas para a ocasión que entrearon a todas as xogadoras.

Tamén houbo momento para poñer en valor a tradición e ensinar parte da nosa cultura ás equipas de fóra de Galicia. O grupo de baile e gaitas Airiños de San Simón amenizou o evento percorrendo a pista da Bomboneira e ofrecendo música no exterior do pavillón durante o intermedio. A Coca Simona estivo presente como mascota oficial do torneo e tanto as xogadoras como o público pedíronlle fotografías para enmarcar o recordo.

As integrantes da equipa Sarillas dan as gracias ao comercio local, ao corpo técnico e a directiva da SAR Rodavigo, á Federación e o Concello de Redondela por facer posible o torneo e “axudar dende o primeiro momento”. Tralo éxito de participación esperan poder volver a celebralo o ano que vén.

A alcaldesa Digna Rivas, presente no torneo xunto co Concelleiro de Deportes, quixo tamén agradecer “a estas mulleres bravas e fortes que levan máis dunha década adestrando xuntas e que conseguiron relevancia internacional suficiente como para chegar a facer un torneo desta maginitude. Todo un logro que queremos recoñecer. Este tipo de relacións entre o municipio e o resto de españa supoñen un beneficio en moitos sentidos para Redondela”.

