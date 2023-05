O Balneario de Mondariz cumpre 150 anos considerado polo sector como o Mellor Balneario de España

A súa casa de baños foi construída en 1880 e a partir de aí o Gran Hotel que, en 1900, rivalizou cos grandes balnearios de Baden-Baden, en Alemaña, e Bath, en Londres.

Balneario de Mondariz cumpre 150 anos dedicados á saúde termal e como referente europeo no turismo de saúde. Unha data, 16 de xuño de 1873, marcada pola declaración de utilidade pública polo Goberno de España, converteu o destino galego na única vila termal española. A súa casa de baños foi construída en 1880 e a partir de aí o Gran Hotel que, en 1900, rivalizou cos grandes balnearios de Baden-Baden, en Alemaña, e Bath, en Londres.

O nivel dos termalistas que acudían cada verán a Mondariz, chegou a converter o Gran Hotel nun centro social, político e cultural internacional do que deron conta Emilia Pardo Bazán, José Echegaray ou Galdós nos seus escritos; reunións políticas entre as que destaca a celebrada, en agosto de 1929, polo xefe do Goberno español, Miguel Primo de Rivera, e o primeiro ministro de Portugal, Arthur Ivens Feraz aos que se uniu posteriormente o novísimo John Rockefeller III, herdeiro da maior fortuna dos Estados Unidos, son algúns dos exemplos.

As súas augas mineromedicinales foron declaradas de utilidade pública polo Goberno de España en 1873

O Balneario de Mondariz está situado no val do río Tea, en plena natureza galega. Recoñecido por numerosos premios como o Mellor Balneario de España, conta con tres edificios históricos, un hotel de 194 habitacións, o spa Palacio da auga, un balneario á carta e un campo de golf de 18 foxos.

O termalismo tradicional ha dado paso no século XXI a toda unha industria turística galega a partir do culto ao corpo E é que as augas mineromedicinales do Balneario de Mondariz pola súa composición bicarbonatadas, carbogaseosas e ferruginosas son únicas en España á hora de loitar contra o envellecemento, tanto a nivel físico como estético.