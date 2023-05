O alumno tudense Rodrigo Buján premiado no IV Concurso de Microrrelatos da Red de Juderías de España

Rodrigo Buján Fernández, alumno de 2º da ESO do Colexio Maristas Santa María de Tui, é un dos gañadores do IV Concurso de Microrrelatos, convocado pola Red de Juderías de España, no que participou alumnado de 1º e 2º da ESO de toda España

Proximamente terá lugar o acto de entrega deste premio ao alumno tudense, así como un recoñecemento ao Colexio Maristas Santa María como “Colexio Asociado á Red de Juderias de España”.

O relato de Rodrigo Buján será publicado xunto aos 30 seleccionados a nivel nacional nun libro pola Red de Juderías de España.

O Concello de Tui felicita a este alumno polo bo traballo e o esforzo realizados para obter este recoñecemento, e agradece ao Colexio Maristas Santa María o compromiso con este concurso, que ten como obxectivo dar a coñecer o importante legado xudeu que atesouramos en España, e concretamente en Tui, que aínda segue moi descoñecido.

A Red de Juderías de España convocou a cuarta edición do concurso de microrrelatos “Benjamín de Sefarad”, dirixido a escolares españois, co obxectivo de promover o coñecemento do legado xudeu de España.

A temática dos microrrelatos desta edición foi a música. O xurado do certame estivo composto por Jimmy Barnatán, músico, actor e escritor; Coty Aserín, terapeuta, coach e preparadora Xuvenil da Comunidade Xudía de Madrid e directora do programa de RTVE Shalom; Carmelo Jordá, xornalista e autor de Diarios de Viaxe da Red de Juderías; e Mara Aranda, intérprete, investigadora e directora do Centro Internacional de Música Medieval.