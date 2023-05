Novas experiencias de enoturismo en Terras Gauda para decubrir a riqueza natural da súa contorna

“Descobre O Rosal con Terras Gauda” é a nova iniciativa Pet Friendly, que inclúe un roteiro a pé guiado de 8 quilómetros para coñecer a riqueza natural e histórica da súa contorna

Terras Gauda continúa incorporando propostas ao seu programa de enoturismo ante a crecente demanda de novas experiencias relacionadas coa cultura vitivinícola para gozar dunha conexión total coa contorna. A adega recibe cada vez a máis turistas nacionais e internacionais, por iso é polo que amplía os seus plans con actividades que lles proporcionen valor engadido.

Co avance da primavera, pon en marcha “Descobre O Rosal con Terras Gauda”, para os amantes do viño, o sendeirismo e a natureza. O obxectivo é mostrar a riqueza natural e histórica da súa contorna nun roteiro de sendeirismo circular cun trazado de 8 quilómetros, apto para todos os públicos, e unha duración aproximada de 3 horas.

Un guía acompañará ao grupo durante o traxecto, que empeza e termina na adega, onde se degustará o viño Terras Gauda ao finalizar. É un plan Pet Friendly, xa que os participantes poden ir acompañados polas súas mascotas.

Tres son as datas previstas, polo momento, para poder vivir esta experiencia: os sábados 20 de maio; e 3 e 17 de xuño; en todos os casos, ás 17.00 horas.

Completo programa de enoturismo

O fío condutor de todos os plans de enoturismo é que o visitante goce dunha conexión total coa contorna, descubra as 160 hectáreas de viñedo propio e as tres variedades autóctonas que cultiva a adega: Albariño, Caíño Blanco e Loureiro, cos que crea viños de marcada singularidade, moi vinculados á súa terra. Preservar o seu legado vitivinícola a través da sustentabilidade forma parte da filosofía empresarial de Terras Gauda.

O programa desenvolveuse tendo en conta que cada persoa é única e o obxectivo é que cada visitante viva unha experiencia personalizada. Familias con nenos, grupos de amigos ou parellas son os tres perfiles de público diferenciados. E de luns a domingo, en diferentes horarios, está programado “Déixache conquistar por Terras Gauda”.

Premio Traveler´s Choice

Terras Gauda conseguiu cativar aos visitantes, que valoraron moi positivamente as experiencias enriquecedoras e a atención recibida por parte do equipo humano. Isto permitiu á adega obter o recoñecemento da popular plataforma Tripadvisor co premio Traveler´s Choice 2022.

Toda a información sobre enoturismo e as reservas previas han de realizarse na web https://enoturismo.terrasgauda.com/terras-gauda/ ou a través do mail enoturismo@terrasgauda.com