Nigrán dá o primeiro paso para crear a primeira banda de música do municipio

O Concello de Nigrán dá este ano o primeiro paso de cara a crear a primeira banda de música do municipio. Isto será posible grazas a recén creada ‘Agrupación Musical Santiago de Parada’, que arranca xa como unha escola de música que formará desde a infancia unha canteira de instrumentistas locais que nutrirán esta futura banda.

O proxecto cultural xurdíu da iniciativa do Centro Cultural ‘Parada o Miñor’ e de Daniel González Troncoso, director dos diferentes conxuntos do Ateneo Musical de Bembrive, e o Concello lle outorga o respaldo económico necesario cunha achega de 20.000 € para adaptar as instalacións desta entidade e outros 20.000 € para a adquisición de instrumentos e os diferentes recursos que precisan para iniciar esta escola.

“Como Concello estamos moi orgullosos de apoiar este proxecto que nace na parroquia de Parada e que nos outorgará a primeira banda de música do municipio. En canto nolo presentaron non dubidamos en darlle o respaldo económico imprescindible para que a banda se fixese realidade”, referíu o alcalde, Juan González, na presentación desta iniciativa o venres no colexio Carlos Casares de Vilariño (aquí acuden as crianzas da parroquia de Parada que, coma todas as do municipio, xa se poden inscribir). “No Concello contamos cunha escola de música municipal aberta a toda a veciñanza e agora sumamos este outro proxecto aberto tamén a toda a cidadanía e tamén con prezos populares porque o que nos interesa e que calquera rapaz ou rapaza de Nigrán teña acceso a un instrumento se o que lle gusta é a música”, conclúe.

O prazo de matrícula para esta nova escola dirixida a todas as idades a partir de 4 anos xa está aberto e, para comezar, ofrece as posibilidades de ‘Música e Movemento’ para crianzas de 4 a 6 anos, ‘Linguaxe Musical’ para infancia e para adultos e ‘Instrumento’ (vento-metal con trompeta, trompa, trombón, tuba e bombardino; vento-madeira con clarinete, saxo e frauta traveseira; e percursión sinfónica). Os prezos oscilan entre os 18 € mensuais de ‘Música e Movemento’ e 30 € de ‘Instrumento’ cun minimo de dous días á semana.

“Ocurríusenos este proxecto porque Nigrán é o único municipio do Val Miñor que non dispón de banda de música e, sen embargo, hai potencial para facelo”, explica Daniel González, quen engade que se trata dun proxecto “a longo prazo” porque para conseguir a banda “primeiro hai que formar durante anos aos futuros instrumentistas”. “O noso obxectivo agora é captar alumnado colaborando coas escolas de Nigrán e presentándonos á cidadanía, queremos formar parte da oferta cultural do municipio e avanzar xuntos de cara a este soño de formar unha banda”, admite o futuro director.