Nigrán aproba o proxecto de rehabilitación do Faro de Canido tras darlle luz verde a Autoridade Portuaria

O faro de Canido (Nigrán) lucirá totalmente renovado nos vindeiros meses tras décadas de abandono

O Concello de Nigrán ven de aprobar o seu proxecto de rehabilitación tras obter o visto bo da Autoridade Portuaria e realizar a pasada semana a correspondente consignación orzamentaria. Este avance permite ao fin iniciar o expediente de contratación das obras, cun orzamento base de 227.214 € dos que a Unión Europea achega 132.730 € a través dos fondos Next Generation de axudas a entidades locais para a rehabilitación de edificios públicos de titularidade local (Pirep Local), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR). Este investimento (único da comarca que acadou esta subvención) permitirá unha reforma integral do edificio sen afectar a súa superficie e volume para destinalo a un uso recreativo polivalente.

O edificio, ubicado na linde entre Panxón e Nigrán, atópase practicamente situación de abandono tras quedar nun limbo urbanístico ata a modificación das normas subsidiarias no ano 2020. O obxectivo do goberno local é reformar toda a planta baixa sen afectar á estrutura troncocónica do faro en si mesmo, que segue en activo cumprindo a súa función.

“Leva anos en situación de abandono e ofrece unha imaxe degradada nunha contorna especialmente turística, polo que plantexamos recuperalo para o goce de toda a veciñanza”, explica o alcalde, Juan González, quen engade que ata que non se modificaron as normas subsidiarias urbanísticas no 2020 non se puido intervir ao atoparse nun limbo legal por ser zona verde”, xustifica. “Cando a súa situación se desbloqueou no ano 2020 encargamos o proxecto e realmente foi moi complexa a tramitación porque requeríu de moitas autorizacións sectoriais que se demoraron moitísimo máis do previsto ao incluír o edificio un faro en activo”, engade.

O proxecto do arquitecto nigranés Severo Fernández contempla crear no seu interior (162,75 m2 de superficie) un espazo amplo, perfectamente illado e iluminado, con dous baños adaptados (actualmente non dispoñen das dimensións mínimas), un almacén inmediato e un cuarto de instalacións (esta división é practicamente idéntica á actual). Co obxectivo de proporcionar o máximo benestar aos seus usuarios, a planta será illada con material de alta eficiencia en todo o seu perímetro, fachadas, teito e chan. A maiores, melloraranse os acabados exteriores e se substituirá toda a carpintería, limpándose ademais as fachadas de pedra, polo que o edificio deixará de presentar as pintadas e graffitis que actualmente o afean. Con estas obras que inclúen nova iluminación e instalación eléctrica ou climatización mediante aerotermia, a redución do consumo enerxético será dun 75%.

“Non queremos adaptalo a un fin concreto porque precisamente o obxectivo é que poida ter un uso polivalente, o que implica que poda acoller desde exposicións ata obradoiros ou charlas”, explica o rexedor