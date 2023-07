Música no Claustro homenaxeará na súa XVII edición o toque manual de campás declarado pola UNESCO ‘Patrimonio Cultural Inmaterial’

As campás da Catedral de Tui soarán de xeito previo aos sete concertos que se celebrarán entre o 1 e o 7 de agosto no templo tudense Revista COUSAS DE Nº18

A edición deste ano de Música no Claustro estará marcada pola recente declaración do toque manual das campás como manifestación do patrimonio cultural inmaterial da Unesco. Deste xeito, en colaboración da Asociación Campaneiros de Galicia, a organización incluirá unha intervención sonora previa aos concertos facendo vibrar o bronce das campás catedralicias. Mestura de estilos

En total, celebraranse sete recitais nos que se poderá gozar do legado oral da música tradicional galega con Davide Salvado, do flamenco con Niño Ruben, ou dos ritmos e melodías da costa oeste de África da que provén a malinense Ballaké Sissoko. Tamén se contará coa participación do percusionista Diego Casado e co trío de jazz liderado pola saxofonista Irene Reig.

Durante estes días, a Catedral de Tui acollerá tamén dúas residencias artísticas: a da organista Silvia Márquez Chulilla e a oboísta galega Iria Folgada, que regresa ao festival para gravar o seu primeiro traballo discográfico ao carón das irmás tudenses Raquel e Sara Areal. Todos os concertos son de entrada libre.

Dentro da programación do Festival Música no Claustro inclúese, ademais, a terceira edición do Foro Profesional de Instrumentos Musicais Resonancias 23, impulsado pola Xunta a través da Fundación Artesanía de Galicia.

Terá lugar os días 2 e 3 de agosto co obxectivo de achegar a profesionalización e a divulgación dos oficios artesanais nun diálogo co tecido artístico, de impulsar a investigación e a innovación no ámbito dos instrumentos musicais e de xerar un espazo de intercambio e coñecemento e de creación de sinerxías neste oficio.

Como en anos anteriores, o Foro está comisariado polo músico e investigador Samuel Diz e centrarase na construción artesanal de instrumentos musicais con especial atención ao emprego de madeiras galegas na artesanía.