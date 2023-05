Máis de 500 deportistas competirán na Copa de España Sprint de Verducido

A pista de Pontillón do Castro, en Pontevedra, acollerá a 68 equipos de todo o país nunha emocionante regata de piragüismo

A próxima fin de semana o Complexo Deportivo David Cal, situado no encoro de Pontillón do Castro de Verducido, será novamente o escenario dunha destacada competición a nivel nacional. Trátase da II Copa de España Sprint 2023 para as categorías júnior e sénior. Nesta ocasión, os deportistas competirán en carreiras individuais, dobres e cuádruplos en distancias de 1000, 500 e 200 metros.

O evento, organizado pola Federación Galega en colaboración co Concello de Pontevedra, contará coa participación de 542 padeeiros distribuídos en 68 equipos. A competición levará a cabo ao longo de dous días. En total, Galicia estará representada por 244 deportistas e 23 clubs.

O sábado realizaranse as probas clasificatorias tanto para canoa como para kaiak. O programa deste día será intenso, comezando ás 9:00 horas e finalizando máis aló das 19:00 horas. Doutra banda, o domingo, a partir das 9:00 horas, terán lugar as regatas de K2, C2, K4 e C4.

Cabe destacar a presenza do Club Kayak Tudense, que contará con 26 deportistas, seguido do E.P. Ciudad de Pontevedra con 18 e o Fluvial de Lugo con 17, sendo os equipos con maior número de participantes nesta competencia.