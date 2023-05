Gastronomia de Valença e Tui nos “Sabores da Raia” en Friestas

A freguesia valenciana de Friestas já prepara o primeiro Festival Gastronómico “Sabores da Raia”, para o fim de semana de 20 e 21 de Maio.

Os sabores das freguesias ribeirinhas do rio Minho, de Valença e Tui, vão marcar encontro, neste festival, numa carpa que será montada no parque da freguesia. Os vinhos verdes, os célebres Anho no Forno, os Calhos e tantos outros pratos regionais emblemáticos da gastronomia raiana vão fazer as delícias dos visitantes deste certame. Esta é uma oportunidade única para saborear uma gastronomia raiana que aqui se encontra e “mistura” e proporciona pratos singulares, com séculos de tradição.

Para além da oferta gastronómica, o evento contará com um amplo programa de animação que terá como cabeça de cartaz o artista popular Tiago Silva, finalista do programa “The Voice”, com mais de 20 anos de carreira.

No âmbito deste festival vai decorrer, também, o 1º Passeio de Clássicos “Sabores da Raia”, com um passeio das máquinas clássicas por Friestas e freguesias vizinhas, no dia 20 de Maio. Os interessados em participar podem fazer a sua inscrição on-line em: https://forms.gle/GvXvy4jf56TDxAgt5 ou presencialmente na Junta de Freguesia de Friestas .

A organização do evento é da Junta de Freguesia de Friestas e do Rancho Infantil e Juvenil de Friestas e conta com o apoio da Câmara Municipal de Valença, do Concello de Tui e do meio empresarial da região.